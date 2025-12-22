Хакери зламали Spotify та злили 86 млн треків

Spotify / Depositphotos

Хакери зламали Spotify: у відкритому доступі опинилися 86 мільйонів треків. Іншими словами — це майже весь сервіс. Архів поширюється через торренти й важить трохи менше ніж 300 ТБ.

За заявою групи Anna’s Archive, їм вдалося заархівувати аудіофайли для 86 млн пісень і зібрати метадані для 256 млн треків. За їхніми підрахунками, це охоплює близько 99,6% усіх прослуховувань на Spotify.

Spotify визнала витік, але не погодилася з його масштабом. Компанія заявляє, що стороння особа отримала несанкціонований доступ, витягла публічні метадані та використала незаконні методи обходу DRM, щоб дістатися до “деяких” аудіофайлів. Яка частина каталогу реально постраждала, поки що незрозуміло. Spotify не називає цифр і не підтверджує дані групи Anna’s Archive.

Самі “архіватори” подають проєкт як спосіб збереження музики. Вони стверджують, що популярні треки зазвичай добре зберігаються, а менш відомі можуть зникнути разом із ліцензіями стримінгових сервісів. А деякі активно видаляють, наприклад, як нещоданій випадок із 75 млн ШІ-треків. Spotify, за їхніми словами, став “зручним стартом” для такого архіву.

За описом проєкту, популярні треки збережені в оригінальній якості 160 кбіт/с, менш популярні були перекодовані у менші файли. Релізи після липня 2025 року можуть бути відсутніми. Наразі у вільному доступі повністю відкриті лише метадані, а аудіофайли викладають торрентами поступово, починаючи з найпопулярніших.

Spotify вже почала внутрішнє розслідування. Чим воно закінчиться невідомо, це відкрите питання, де можна лише припускати. А от зупинити поширення файлів, ймовірно, не вийде.

Джерело: Android Authority