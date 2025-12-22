Новини Софт 22.12.2025 comment views icon

Хакери зламали Spotify та злили 86 млн треків

Хакери зламали Spotify та злили 86 млн треків
Spotify / Depositphotos

Хакери зламали Spotify: у відкритому доступі опинилися 86 мільйонів треків. Іншими словами — це майже весь сервіс. Архів поширюється через торренти й важить трохи менше ніж 300 ТБ.

За заявою групи Anna’s Archive, їм вдалося заархівувати аудіофайли для 86 млн пісень і зібрати метадані для 256 млн треків. За їхніми підрахунками, це охоплює близько 99,6% усіх прослуховувань на Spotify.

Spotify визнала витік, але не погодилася з його масштабом. Компанія заявляє, що стороння особа отримала несанкціонований доступ, витягла публічні метадані та використала незаконні методи обходу DRM, щоб дістатися до “деяких” аудіофайлів. Яка частина каталогу реально постраждала, поки що незрозуміло. Spotify не називає цифр і не підтверджує дані групи Anna’s Archive.

Самі “архіватори” подають проєкт як спосіб збереження музики. Вони стверджують, що популярні треки зазвичай добре зберігаються, а менш відомі можуть зникнути разом із ліцензіями стримінгових сервісів. А деякі активно видаляють, наприклад, як нещоданій випадок із 75 млн ШІ-треків. Spotify, за їхніми словами, став “зручним стартом” для такого архіву.

За описом проєкту, популярні треки збережені в оригінальній якості 160 кбіт/с, менш популярні були перекодовані у менші файли. Релізи після липня 2025 року можуть бути відсутніми. Наразі у вільному доступі повністю відкриті лише метадані, а аудіофайли викладають торрентами поступово, починаючи з найпопулярніших.

Spotify вже почала внутрішнє розслідування. Чим воно закінчиться невідомо, це відкрите питання, де можна лише припускати. А от зупинити поширення файлів, ймовірно, не вийде.

Джерело: Android Authority

Популярні новини

arrow left
arrow right
Абсолютний рекорд: у 2025 році хакери вкрали $3,4 млрд у криптовалютах, з них північнокорейські — понад $2 млрд.
"Це справжня Матриця": Китай звинуватив США у зламі "служби часу" з допомогою 42 видів кіберзброї
ChatGPT заохочував агресивного сталкера, котрий переслідував 11 жінок
Міняйте пароль: 183 млн адрес електронної пошти зламано
Spotify визначить ваш "музичний вік" в персональних підсумках року
Знецінення криптовалют після атак хакерів більш збиткове, ніж самі викрадення, — дослідження
Злам платформи Stream Finance призвів до збитків у $285 млн: експерти кажуть про “дірки” у DeFi-протоколах
22-річний американець визнав провину у відмиванні для синдикату $263 млн у криптовалюті
Хакери вкотре зламали BNB Chain: з платіжної системи GANA Payment викрадено понад $3,1 млн, токен впав на 90%
16 000 біткоїнів на $1,83 млрд переміщено з гаманців хакерів LuBian: новий етап наймасштабнішої крадіжки в криптоісторії
Spotify дозволив імпортувати плейлисти з Apple Music, YouTube та інших аудіопрограм
Композитор "Аватар 3" написав 1907 сторінок нот, щоб музики вистачило на 3+ години фільму
Розбійники технологічної доби: хакери разом зі злочинними групами грабують вантажних перевізників
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати