Half-Life встановила новий рекорд за кількістю одночасних гравців у Steam ─ результат безплатної роздачі

На вихідних виповнилося 25 років із релізу гри Half-Life. До цієї події Valve влаштувала безплатну роздачу гри в сервісі Steam та випустила ювілейне оновлення з виправленнями, додатковим контентом та підтримкою сучасних рішень.

Все це відродило інтерес аудиторії до 25-річної гри. Про це свідчать дані сервісу steamdb. Судячи з даних графіка, сплеск активності збігся з виходом ювілейного оновлення та початком безплатної роздачі Half-Life (ці події позначені літерами C та D на графіку). В результаті кількість одночасних гравців у Steam вже ввечері в п’ятницю зросла з типових кількох сотень до 14,9 тис.

До суботнього вечора ще більше користувачів зацікавилися грою, внаслідок чого кількість одночасних гравців підскочила ще більш ніж у 2 рази та перевищила 31 тис., встановивши рекорд. Далі – більше. Недільний вечір залучив до гри Half-Life ще більше користувачів, хоча темп приросту був уже не таким суттєвим, як у попередні дні. З усім тим, кількість одночасних гравців досягла значення 33471, що стало новим рекордом за весь час існування Half-Life.

На момент підготовки матеріалу (у будній день) в Half-Life грають 10,5 тис. осіб одночасно. Це приблизно у 20 разів перевищує показники, які фіксувалися до виходу ювілейного оновлення та безплатної роздачі гри.