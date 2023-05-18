Helsi сповіщатиме про кожен новий запис в електронному кабінеті – раніше пацієнти масово скаржились на «‎фейкові візити» до лікарів

Понад тиждень тому чимало українців помітили, що в електронних кабінетах медичної системи Helsi з’явилися записи та візити до лікарів, яких вони насправді не планували. Дехто припустив, що медики таким чином «забивають» робочі дні, щоб отримати зарплату, а в МОЗ пообіцяли розібратися з проблемою.
Система сповіщень
Один з кроків – запуск системи сповіщень в застосунку Helsi. Передбачено 4 автоматичних push-повідомлення: про запланований прийом медпрацівником для пацієнта або його дитини, про завершений прийом медпрацівником для пацієнта або його дитини (дитину в електронний кабінет можна додати через функціонал «Пов’язані особи»).
Додаткові налаштування вмикати не треба – достатньо один раз надати згоду на отримання push-повідомлень під час першого входу у застосунок.
Скарги у застосунку
Також в електронному кабінеті з’явилась опція «Поскаржитись на прийом» (наприклад у тих випадках, коли запис помилковий), яка автоматично перенаправляє пацієнта до служби підтримки. Користувач залишає звернення, а Helsi надалі контактує з медзакладом. Про результати сповістять окремим повідомленням в застосунку, і якщо лікар дійсно вніс запис помилково – прийом позначать таким, що не відбувся.
У Helsi знову ж таки наголошують, що більшість «фейкових візитів» були внесені лікарями внаслідок вакцинації, виписаного направлення чи рецепта (хоча чимало записів насправді були зроблені не сімейними лікарями, а лікарями вторинної медичної ланки, і деякі користувачі не мали потреби у візитах до них – як-от випадок, коли чоловіка записали до гінеколога).
Те, що запис про вакцинацію міг відобразитися як візит до ЛОРа чи невропатолога, пояснюють тим, що ці спеціалісти «могли бути у складі вакцинальної бригади».
«Додатковий функціонал прискорить контроль пацієнтами власних прийомів. Запланувавши прийом, отримавши направлення до вузькопрофільного спеціаліста чи чергову бустерну дозу, пацієнту прийде сповіщення із чітким повідомленням про запис, щойно внесений лікарем», – каже Євген Донець, СЕО Helsi.
Як в НСЗУ контролюють систему Helsi
В НСЗУ кажуть, що аналізують кожен запис та виявляють невідповідності – і за статистикою, близько 10% цільових записів знімаються з оплати. У 2022 році виявлено 16 679 записів-повторів на «первинці», що допомогло зберегти понад 5 млн гривень. Ще майже 158 млн гривень вдалось перерозподілити через вчасну перевірку записів про смерть пацієнта та уникнути витрат на послуги для «мертвих душ».
Якщо порушення системні – до медзакладу спрямують моніторингову групу, у деяких випадках звертаються до правоохоронних органів.
Що робити при виявленні «фейкового запису»?
Перший спосіб – це вищезгадана опція скарги в застосунку Helsi.
Також звернення можна залишити у Національній службі здоров’я за номером 16-77, або ж за посиланням. Письмову скаргу можна надіслати й безпосередньо до керівництва медзакладу, в якому зафіксовано візит.