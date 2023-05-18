Helsi сповіщатиме про кожен новий запис в електронному кабінеті – раніше пацієнти масово скаржились на «‎фейкові візити» до лікарів

Понад тиждень тому чимало українців помітили, що в електронних кабінетах медичної системи Helsi з’явилися записи та візити до лікарів, яких вони насправді не планували. Дехто припустив, що медики таким чином «‎забивають» робочі дні, щоб отримати зарплату, а в МОЗ пообіцяли розібратися з проблемою.

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Система сповіщень

Один з кроків – запуск системи сповіщень в застосунку Helsi. Передбачено 4 автоматичних push-повідомлення: про запланований прийом медпрацівником для пацієнта або його дитини, про завершений прийом медпрацівником для пацієнта або його дитини (дитину в електронний кабінет можна додати через функціонал «Пов’язані особи»).

Додаткові налаштування вмикати не треба – достатньо один раз надати згоду на отримання push-повідомлень під час першого входу у застосунок.

Скарги у застосунку

Також в електронному кабінеті з’явилась опція «‎Поскаржитись на прийом» (наприклад у тих випадках, коли запис помилковий), яка автоматично перенаправляє пацієнта до служби підтримки. Користувач залишає звернення, а Helsi надалі контактує з медзакладом. Про результати сповістять окремим повідомленням в застосунку, і якщо лікар дійсно вніс запис помилково – прийом позначать таким, що не відбувся.

У Helsi знову ж таки наголошують, що більшість «‎фейкових візитів» були внесені лікарями внаслідок вакцинації, виписаного направлення чи рецепта (хоча чимало записів насправді були зроблені не сімейними лікарями, а лікарями вторинної медичної ланки, і деякі користувачі не мали потреби у візитах до них – як-от випадок, коли чоловіка записали до гінеколога).

Те, що запис про вакцинацію міг відобразитися як візит до ЛОРа чи невропатолога, пояснюють тим, що ці спеціалісти «могли бути у складі вакцинальної бригади‎».

«Додатковий функціонал прискорить контроль пацієнтами власних прийомів. Запланувавши прийом, отримавши направлення до вузькопрофільного спеціаліста чи чергову бустерну дозу, пацієнту прийде сповіщення із чітким повідомленням про запис, щойно внесений лікарем», – каже Євген Донець, СЕО Helsi. Курс PR-КОММУНІКАЦІЇ Підвищити імідж компанії, та стати акулою PR? Легко! Вивчити курс

Як в НСЗУ контролюють систему Helsi

В НСЗУ кажуть, що аналізують кожен запис та виявляють невідповідності – і за статистикою, близько 10% цільових записів знімаються з оплати. У 2022 році виявлено 16 679 записів-повторів на «‎первинці», що допомогло зберегти понад 5 млн гривень. Ще майже 158 млн гривень вдалось перерозподілити через вчасну перевірку записів про смерть пацієнта та уникнути витрат на послуги для «‎мертвих душ».

Якщо порушення системні – до медзакладу спрямують моніторингову групу, у деяких випадках звертаються до правоохоронних органів.

Що робити при виявленні «‎фейкового запису»?

Перший спосіб – це вищезгадана опція скарги в застосунку Helsi.

Також звернення можна залишити у Національній службі здоров’я за номером 16-77, або ж за посиланням. Письмову скаргу можна надіслати й безпосередньо до керівництва медзакладу, в якому зафіксовано візит.