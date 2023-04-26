Хмарний бізнес Google вперше за 3 роки отримав прибуток, а рекламні доходи YouTube падають вже третій поспіль квартал — звіт Alphabet

Alphabet каже, що хмарний підрозділ Google отримав $191 млн операційного доходу – при загальних доходах $7,45 млрд в першому кварталі 2023 року. У минулому кварталі підрозділ звітував про збитки у розмірі $706 млн при доході у $5,82 млрд.

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Хмарний бізнес Google складається з Google Cloud Platform, яка надає послуги оренди хмарної інфраструктури для компаній та передплат на програмне забезпечення Google Workspace. Загалом на підрозділ припадає 10% загального доходу Alphabet.

Amazon Web Services популяризував ринок хмарної інфраструктури у середині 2000-х років і приносив прибутки кожного кварталу з 2014 року. Microsoft, другий за величиною гравець у галузі, не повідомляє дані про прибутковість свого підрозділу Azure. Alphabet почала оприлюднювати доходи від хмарних технологій у 2020 році, а наступного року почала надавати інформацію про масштаб своїх операційних збитків.

У лютому Google оголосила про плани «ділити робочі столи між співробітниками» з метою скорочення витрат в п’яти найбільших офісах хмарного підрозділу компанії.

Разом з тим дохід від реклами YouTube впав на 2,6% порівняно з минулим роком, оскільки рекламодавці почали відмовлятися від послуг платформи через економічну нестабільність – у першому фінансовому кварталі 2023 року відеоплатформа отримала лише $6,69 млрд доходу від реклами порівняно з $6,87 млрд за той самий період минулого року.

Зниження доходу від реклами в YouTube фіксується вже третій квартал поспіль, що викликає занепокоєння у творців контенту, які покладаються на монетизацію для заробітку. У компанії заспокоюють авторів успішною роботою функцій коротких відео Shorts.

«Минулого року кількість каналів, які щодня завантажували відео в Shorts, зросла на понад 80%. Ті, хто щотижня публікував короткі ролики, побачили, що більшість нових підписників на канал приходять саме через Shorts», – сказав Сундар Пічаї, генеральний директор Google й Alphabet.

Оскільки платформа зазнає гострої конкуренції з боку таких платформ як TikTok, компанія продовжує зосереджуватися на Shorts, щоб прискорити своє зростання. У листопаді 2022 року YouTube дозволив переглядати Shorts на смарттелевізорах, а у лютому оголосив, що розділ з короткими відео досяг 50 мільярдів щоденних переглядів.

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«Ми бачимо високий час перегляду, зростання… монетизація також добре прогресує. Люди все частіше залучаються до реклами в Shorts і здійснюють конверсії», – додав Філіп Шиндлер, бізнес-директор Google.

YouTube також підтвердив плани активізувати свої зусилля для того, щоб зробити відеоплатформу більш доступною для покупок. Минулого року компанія співпрацювала з Shopify, щоб дозволити користувачам YouTube і продавцям показувати продукти на своїх каналах. У листопаді компанія підтвердила, що планує додати в Shorts функції покупок.

Загальний дохід Alphabet у першому кварталі 2023 року склав $69,8 млрд – на 3% більше, ніж за той самий період минулого року.

У лютому генеральна директорка YouTube Сьюзен Войчицькі залишила свою посаду і стала консультантом в Google й Alphabet. Керівником відеоплатформи призначили Ніла Мохана, директора із продуктів.

У січні Alphabet скоротила 6% своєї робочої сили – близько 12 000 працівників.

Джерело: CNBC, Techspot