CEO YouTube Сьюзан Войчицькі йде у відставку — після 9 років на посаді

Сьюзан Войчицькі, яка приєдналася до Alphabet майже 25 років тому, залишає посаду генеральної директорки YouTube.

Сьюзан працювала в компанії практично з моменту її створення. Ларрі Пейдж та Сергій Брін відкрили офіс у гаражі її батьків незабаром після того, як зареєстрували Google у 1998 році. Наступного року Войчицькі взяла на себе роль менеджерки з маркетингу компанії.

Серед іншого, жінка відіграла важливу роль у появі перших дудлів Google, була співавтором пошуку зображень в Google і першим менеджером із продуктів AdSense (однієї з ключових рекламних програм Google). У 2006 році Войчицькі спонукала Google купити YouTube, який дебютував роком раніше — за 8 років вона його очолила та стала однією з небагатьох жінок, які керували великою технологічною компанією.

thank you @SusanWojcicki for all your amazing work over the years to make YouTube home for so many creators ♥️ pic.twitter.com/T2t2NUqRsW — YouTube Creators (@YouTubeCreators) February 16, 2023

Під час керування Войчицькі YouTube ставав дедалі важливішою частиною Google та Alphabet. Лише дохід від реклами на платформі становив понад 10% від загального доходу компанії в минулому кварталі. Однак перебування на посаді CEO не проходило надто «гладко» — платформа вже давно бореться з проблемами із модерацією, включаючи поширення ненависті та дезінформації.

Зі свого боку, Войчицькі вирішила прислухатися до авторів і користувачів YouTube і безпосередньо розв’язувати їхні проблеми.

У своєму прощальному листі Сьюзан каже, що посаду нового керівника обійме Ніл Мохан, її фактичний заступник. Він прийшов у компанію, коли Google купив рекламну компанію DoubleClick у 2007 році. У 2015 році став директором із продуктів YouTube і допоміг запустити YouTube TV, YouTube Music, Premium і Shorts. Мохан також очолював команду з довіри та безпеки служби.

Цікаво те, що Войчицькі сказала, що Ніл буде старшим віцепрезидентом і керівником YouTube, а не CEO.

«З огляду на все, що ми робимо щодо коротких відео, трансляцій і передплат, разом з обіцянками штучного інтелекту, попереду найцікавіші можливості YouTube, і Ніл — це та людина, яка нами керуватиме, — написав вона.

Сьюзан Войчицькі додала, що не покине YouTube одразу, а буде підтримувати Ніла, працюватиме з деякими командами та проводитиме зустрічі з авторами. Фактично жінка залишиться у Google та Alphabet на посаді радника.

«Це дозволить мені використовувати свій різний досвід, накопичений за роки, щоб надавати консультації в Google і портфоліо для компаній Alphabet», — зазначила Сьюзан.

Джерело: Engadget