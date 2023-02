CEO YouTube Сьюзан Войчицькі йде у відставку — після 9 років на посаді

Сьюзан Войчицькі, яка приєдналася до Alphabet майже 25 років тому, залишає посаду генеральної директорки YouTube.

Сьюзан працювала в компанії практично з моменту її створення. Ларрі Пейдж та Сергій Брін відкрили офіс у гаражі її батьків незабаром після того, як зареєстрували Google у 1998 році. Наступного року Войчицькі взяла на себе роль менеджерки з маркетингу компанії.

Серед іншого, жінка відіграла важливу роль у появі перших дудлів Google, була співавтором пошуку зображень в Google і першим менеджером із продуктів AdSense (однієї з ключових рекламних програм Google). У 2006 році Войчицькі спонукала Google купити YouTube, який дебютував роком раніше — за 8 років вона його очолила та стала однією з небагатьох жінок, які керували великою технологічною компанією.

