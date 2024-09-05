HP OmniBook Ultra Flip 14: ноутбук-трансформер з Intel Core Ultra 200V та ціною від $1499

HP підготувала до випуску ноутбук OmniBook Ultra Flip 14, заснований на новому флагманському процесорі Intel серії Core Ultra 9 200V. Пристрій виконаний у змінюваному дизайні, який дозволяє легко трансформувати ноутбук в планшет.

Новинка отримала сенсорний 14-дюймовий OLED дисплей з роздільною здатністю 3К та співвідношенням сторін 16:10. Панель підтримує змінну частоту оновлення в діапазоні 48-120 Гц. Також підтримується можливість використання стилуса.

Ключовим оновленням у сегменті легких ноутбуків HP є новий процесор серії Core Ultra 200V під кодовою назвою Lunar Lake. OmniBook Ultra Flip 14 — це пристрій преміум-класу, доступний із процесорами Core Ultra 5 266V або Core Ultra 9 288V. Обидві версії мають по 8 ядер, але вони відрізняються за тактовою частотою, інтегрованою графікою та продуктивністю NPU. Різні процесори пропонують різний обсяг оперативної пам’яті. Отже, система може мати 16 ГБ або 32 ГБ оперативної пам’яті без можливості розширення.

Оскільки CPU, GPU, NPU і навіть пам’ять інтегровані в єдиний пакет, в корпусі має бути достатньо місця для інших компонентів. Однак батарея має місткість лише 64 Втгод, а характеристики системи охолодження не згадуються. Проте варто звернути увагу на незвичне розташування USB-портів на задній панелі – фактично вони розташовані на кутах поруч з петлями.

Згідно з офіційним пресрелізом HP, OmniBook Ultra Flip 14 буде продаватися за ціною від $1499.

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Джерело: videocardz

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