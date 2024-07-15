HP OmniBook Ultra: процесор AMD Ryzen AI 300, 21 година автономної роботи та ціна від $1450

HP підготувала до випуску новий висококласний ноутбук із процесором AMD Ryzen AI 300. Ця модель отримала пфдтримку функцій штучного інтелекту та доволі довгу назву HP OmniBook Ultra 14-inch Laptop Next Gen AI PC.

Процесор Ryzen AI 300 також містить блок NPU AMD Ryzen AI. HP каже, що працювала з AMD над чипом NPU, який забезпечить продуктивність до 55 TOPS. Система підтримує встановлення до 32 ГБ оперативної пам’яті та твердотілого накопичувача місткістю до 2 ТБ. Пристрій оснащений 14-дюймовим сенсорним IPS дисплеєм з роздільною здатністю 2240х1400 пікселів.

HP OmniBook Ultra 14-inch Laptop Next Gen AI PC також містить 9-мегапіксельну вебкамеру, модуль бездротового зв’язку Wi-Fi 7 та акумулятор, який забезпечує до 21 години автономної роботи в режимі перегляду відео. Вага новинки становить близько 1,58 кг. HP каже, що ноутбук отримає безкоштовне оновлення, яке дозволить використовувати функції Microsoft Copilot+ PC у Windows 11, але наразі немає інформації про те, коли це станеться.

Ноутбук HP OmniBook Ultra 14-inch Laptop Next Gen AI PC надійде у продаж в серпні за ціною від $1449,99.

HP також анонсувала два моноблокових комп’ютери HP OmniStudio X з IPS дисплеями діагоналлю 27 та 31,5 дюйма. Екран меншою моделі підтримує роздільну здатність 3840х2160 пікселів. 31,5-дюймова версія пропонує сенсорну панель, але має меншу роздільну здатність – 2240х1400 пікселів.

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Обидві моделі можуть комплектуватися процесорами Intel Core Ultra 5 або 7, оперативною пам’яттю обсягом до 32 ГБ, твердотілим накопичувачем місткістю до 2 ТБ та 5-мегапіксельною вебкамерою. У випадку 31,5-дюймової моделі є можливість додати опціональну відеокарту Nvidia GeForce 4050.

Нові моноблоки HP OmniStudio X стануть доступними покупцям у серпні за ціною від $1149,99.

Джерело: neowin

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