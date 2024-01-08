HP представила найлегший у світі 14-дюймовий ігровий ноутбук Omen Transcend 14

HP привезла на виставку CES 2024 новий ноутбук Omen Transcend 14, який вона називає найлегшим ігровим ноутбуком у світі. За своїми масогабаритними характеристиками ця модель ближче до ультрапортативних ноутбуків, ніж до ігрових.

Omen Transcend 14 важить близько 1,6 кг. Він приблизно на 50 г важчий, ніж 14-дюймовий MacBook Pro, і на 70 г легше, ніж суперпортативні ігрові ноутбуки конкурентів, такі як ASUS ROG Zepyrys G14. Достатню для ігор продуктивність забезпечують процесори Intel Core Ultra 7 або Ultra 9 14-го покоління, до 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5, SSD місткістю до 2 ТБ і відеокарта RTX 4070.

Ігровий ноутбук HP Omen Transcend 14 оснащений OLED-панеллю з роздільною здатністю 2,8K (2880×1800 пікселів) та змінною частотою оновлення 120 Гц. Екран підтримує HDR з максимальною яскравістю 500 ніт, 100% спектру DCI-P3.

Попри компактні розміри, пристрій має два порти USB-A і два порти USB-C (один із яких підтримує Thunderbolt 4), а також повнорозмірний роз’єм HDMI 2.1 ззаду. За бездротовий зв’язок відповідають модулі Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Система містить пару динаміків DTS:X Ultra та вбудований бездротовий модуль для навушників Cloud III. Так що для їхнього підключення не доведеться займати USB-порт. Клавіатура має RGB підсвічування.

Ігровий ноутбук HP Omen Transcend 14 надійде у продаж за ціною від $1600.

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Джерело: Engadget