26.03.2026

Сезон 3 для Call of Duty: Black Ops 7 стартує 2 квітня — із дев’ятьма мапами, новими режимами та зброєю

Софія Шадріна

Сезон 3 для Call of Duty: Black Ops 7 стартує 2 квітня — із дев’ятьма мапами, новими режимами та зброєю / Treyarch
Оновлення третього сезону для Call of Duty: Black Ops 7 вийде 2 квітня о 19:00 за Києвом (9:00 PT / 12:00 ET) на всіх платформах. Розробники з Treyarch поєднають ностальгію та новий контент: гравців чекають одразу дев’ять мап, режими, зброя та оновлений бойовий пропуск.


На старті сезону буде доступно п’ять мап:

  • Beacon (нова, 6v6) — середнього розміру локація на віддаленому об’єкті Guild із житловими приміщеннями, складом і станцією спостереження. Відкрита структура з великою кількістю ліній огляду робить її зручною для снайперів, особливо на центральному мосту.
  • Abyss (нова, 6v6 та 2v2) — компактна мапа всередині підводного човна з вузькими коридорами та вертикальністю завдяки тросам для швидкого переміщення.
  • Plaza (ремастер, 6v6) — повернення класичної мапи з Call of Duty: Black Ops II із торговим центром, нічним клубом і феєрверками у небі.
  • Gridlock (ремастер, 6v6) — знайома локація з Call of Duty: Black Ops 4, дія якої відбувається на зруйнованій автомагістралі японського міста.
  • Mission: Trident (нова, 20v20) — велика мапа для режиму Skirmish із морськими каналами, патрульними човнами та укріпленнями.

У середині сезону (Season 3 Reloaded) додадуть ще чотири мапи: нову компактну Onsen, ремастери Summit і Hacienda, а також спеціальну мапу Ascent, створену під новий режим Freerun.

Сезон 3 традиційно розширює набір режимів мультиплеєра:


  • Demolition — повертається на релізі сезону.
  • Aim High та Snipers Only — з’являться в середині сезону.
  • Freerun — новий режим із паркур-елементами.
  • Heatwave — тимчасовий режим із акцентом на командну підтримку без летальних дій.
  • Freeze Tag — ще один LTM, де “вбиті” гравці заморожуються, і союзники можуть їх врятувати.

Нова зброя та спорядження

На старті сезону гравці отримають дві нові одиниці зброї через бойовий пропуск, MK35 ISR — автомат із низькою віддачею та високою точністю та VST — мобільний пістолет-кулемет для агресивного стилю гри. У середині сезону додадуть класичний пістолет 1911, катани та спеціальну подієву зброю Siren.

Окремо варто згадати новий scorestreak Ion Core, який з’явиться у Season 3 Reloaded. Це пристрій зонального ураження, що випромінює радіаційні імпульси й завдає шкоди навіть крізь стіни. Він матиме два варіанти модифікації — для збільшення тривалості або частоти імпульсів.

Разом із запуском сезону Activision також відкриє безкоштовний доступ до сюжетного режиму Endgame (free-to-play на обмежений час).

Сезонні оновлення давно стали ключовим елементом розвитку серії Call of Duty, але у випадку з Black Ops підхід із “поверненням класики” має окреме значення. Саме ця серія від Treyarch традиційно асоціюється з культовими мультиплеєрними мапами — такими як Nuketown, Summit чи Firing Range — і їх регулярне перевидання допомагає утримувати активну аудиторію.

Водночас активне додавання нових режимів на кшталт Freerun і експериментальних LTM свідчить, що розробники намагаються відійти від консервативної формули серії. Це особливо важливо на фоні конкуренції з live-service шутерами та безкоштовними проєктами, які постійно оновлюють контент.

Окремий сигнал — тимчасовий free-to-play доступ до кампанії. Подібні кроки Activision вже використовувала для просування Call of Duty: Warzone та інших частин серії, і це може свідчити про бажання розширити аудиторію Black Ops 7 поза межами традиційного мультиплеєра.

Джерело: Windows Central

