Хто є новий гендир OpenAI Еммет Шир? Що потрібно знати про наступного «володаря ChatGPT»

Після шалених вихідних в OpenAI, за результатами яких Сема Альтмана звільнили з посади генерального директора, та підтвердилося, що Сем не повернеться, став відомий його наступник — Еммет Шир — колишній співзасновник і генеральний директор Twitch. Він вже підтвердив, що займе керівну посаду в, мабуть, найвідомішій ШІ-компанії у світі.

У своєму дописі в соціальній мережі X Шир повідомив, що йому зателефонували з компанії й попросили стати тимчасовим генеральним директором компанії, на що він погодився, «порадившись із сім’єю і поміркувавши над цим лише кілька годин», передає CNBC.

Today I got a call inviting me to consider a once-in-a-lifetime opportunity: to become the interim CEO of @OpenAI. After consulting with my family and reflecting on it for just a few hours, I accepted. I had recently resigned from my role as CEO of Twitch due to the birth of my… — Emmett Shear (@eshear) November 20, 2023

Хто такий Еммет Шир?

Шир — гучне ім’я в Кремнієвій долині, але для більшості людей він невідомий. Він перетворив Twitch — сайт для стримінгу ігор, який він заснував разом з Джастіном Каном, Майклом Сейбелом і Кайлом Фогтом у 2007 році на всесвітньо відомий феномен.

Twitch за 1 млрд доларів у 2014 році придбав Amazon, а минулого року Шир пішов з посади генерального директора. Під час своєї роботи в компанії він зіткнувся з напруженістю з боку стримерів, які вважали, що платформа не захищає їхні інтереси. Компанія опинилася втягнутою в напружену боротьбу за таланти з YouTube, який переманив кількох відомих особистостей.

Після відходу Шира з Twich, він став партнером стартап-акселератора Y Combinator. Раніше президентом Y Combinator був Альтман. До того, як заснувати Twitch, він був співзасновником Kiko Calendar, застосунку-календаря, над яким він працював в рамках програми Y Combinator у 2005 році.

Швидке підвищення Шира до посади генерального директора OpenAI поставило його на чолі однієї з найважливіших компаній у світі штучного інтелекту, відомої своїм популярним генеративним чат-ботом ChatGPT.

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Потужна технологія, що лежить в основі цього чат-бота, називається великою мовною моделлю, або LLM. Це модель ШІ, здатна обробляти та генерувати людську мову на основі навчання на величезних обсягах даних.

Як керівник OpenAI, Шир, ймовірно, зіткнеться з тиском з боку регуляторів, які ретельно перевіряють компанії, що працюють з моделями штучного інтелекту, з огляду на ризики, пов’язані з дезінформацією та потенційним витісненням робочих місць, які несе ця технологія.

Раніше цього місяця у Великобританії відбувся ключовий саміт з безпеки ШІ, в якому взяли участь провідні компанії-розробники інструментів штучного інтелекту, щоб обговорити деякі з найбільш нагальних питань у цій галузі. Особливо важливим питанням, яке обговорювали світові лідери, був «екзистенційний ризик», який штучний інтелект становить для людини.