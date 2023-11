Хто є новий гендир OpenAI Еммет Шир? Що потрібно знати про наступного «володаря ChatGPT»

Після шалених вихідних в OpenAI, за результатами яких Сема Альтмана звільнили з посади генерального директора, та підтвердилося, що Сем не повернеться, став відомий його наступник — Еммет Шир — колишній співзасновник і генеральний директор Twitch. Він вже підтвердив, що займе керівну посаду в, мабуть, найвідомішій ШІ-компанії у світі.

У своєму дописі в соціальній мережі X Шир повідомив, що йому зателефонували з компанії й попросили стати тимчасовим генеральним директором компанії, на що він погодився, «порадившись із сім’єю і поміркувавши над цим лише кілька годин», передає CNBC.

Today I got a call inviting me to consider a once-in-a-lifetime opportunity: to become the interim CEO of @OpenAI. After consulting with my family and reflecting on it for just a few hours, I accepted. I had recently resigned from my role as CEO of Twitch due to the birth of my…

— Emmett Shear (@eshear) November 20, 2023