OpenAI, прощавай — Сем Альтман не повернеться, він (разом з іншими) перейде в Microsoft, де очолить спеціальну команду AI

Тим часом керівником OpenAI обрали Еммета Шира, співзасновника та ексгендиректора Twitch.

Переговори цих вихідних, які слідували за несподіваним звільненням Сема Альтмана з посади генерального директора OpenAI, завершились призначенням нового керівника — тимчасовим гендиректором компанії-розробника ChatGPT стане Еммет Шир, відомий як співзасновник та шеф Twitch.

Несподіване призначення Шира відбулось після того, як у відставку відмовились піти одразу чотири людини з правління із вимогою повернути Альтмана. Під тиском інвесторів та загрозою масового звільнення співробітників, які виголошували Сему підтримку в соцмережах, рада директорів вирішили розглянути його відновлення на посаді керівника.

Водночас у суботу решта членів правління пропустили граничний термін, встановлений групою підтримки Альтмана, не відновивши на посаді ані Сема, ані голову правління Грега Брокмана. У неділю співробітникам офіційно оголосили про відхід гендиректора із формулюванням, що рішення було «єдиним шляхом» до досягнення місії компанії щодо «широко корисного» штучного інтелекту. Рада директорів також заявила, що Сем не був «послідовно відвертим у своїх повідомленнях».

Альтман відвідав офіс OpenAI у неділю, зазначивши, що це був «перший і останній раз», коли він відвідав будівлю у статусі гостя — натякаючи, що він або стане керівником знову, або ніколи не повернеться до компанії.

До правління OpenAI входять гендиректор Quora Адам Д’Анджело, колишній гендиректор GeoSim Systems Таші МакКолі, директор зі стратегії Джорджтаунського центру безпеки та нових технологій Хелен Тонер та головний науковий співробітник OpenAI, уродженець російського нижнього новгороду, Ілля Суцкевер, який і зіграв провідну роль у вигнанні Альтмана.

Призначення Шира генеральним директором найвідомішої компанії штучного інтелекту у світі є несподіванкою, враховуючи те, що він не вважається лідером у цій сфері. У березні Еммет залишив Twitch перед масовими звільненнями (з 2014 року сервіс прямих трансляцій належить Amazon, яка придбала його за $1 мільярд).

Тим часом гендиректор Microsoft Сатья Наделла оголосив, що й Альтман, і Брокман приєднаються до корпорації, щоб очолити нову передову дослідницьку групу ШІ.

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«Ми як і раніше віддані нашому партнерству з OpenAI й впевнені в плані розвитку нашого продукту, нашій спроможності продовжувати впроваджувати інновації з усім, що ми оголосили на Microsoft Ignite, і в продовженні підтримки наших клієнтів і партнерів. З нетерпінням чекаємо знайомства з Емметом Широм і новою командою лідерів. Надзвичайно раді поділитися новиною про те, що Сем Альтман і Грег Брокман разом із колегами приєднаються до Microsoft, щоб очолити нову передову дослідницьку групу ШІ».

Альтман тим часом репостнув допис Наделли із коротким коментарем: «Місія триває‎».

the mission continues https://t.co/d1pHiFxcSe — Sam Altman (@sama) November 20, 2023

Профіль OpenAI різко зріс після запуску ChatGPT близько року тому. Раніше Альтман оголосив, що щотижня чатбот використовують понад 100 мільйонів користувачів, і це робить його одним із сервісів із найшвидшим зростанням в історії.