Hyundai Inster: компактний електромобіль для молоді з автономністю 300 км та ціною €25 тис.

Hyundai підготувала до випуску новий електромобіль Casper. Це компактний та доступний міський хетчбек, який вийде на європейський ринок під назвою Inster.

За словами Hyundai, Casper / Inster є «новим стандартом популяризації електромобілів». Компанія орієнтувала його на молодих водіїв, які шукають доступні електромобілі. Для зменшення витрат на розробку, за основу була взята бензинова версія Casper. В результаті доопрацювання електромобіль отримав елементи дизайну, такі як фірмові денні ходові вогні Hyundai, піксельні покажчики повороту та закрита решітка радіатора.

Хоча це субкомпактний міський автомобіль A-класу, він пропонує просторіший салон із більшим простором у другому ряду та багажнику, ніж модель з ДВЗ. Водночас при довжині 3825 мм Casper навіть менший за Chevy Bolt (4145 мм). Об’єм багажника становить 280 літрів, а склавши задні сидіння його можна збільшити до 351 літра.

Водночас Hyundai збільшила колісну базу автомобіля приблизно на 180 мм, що повинно позитивно вплинути на плавність ходу. Перші оглядачі вже звернули увагу, що автомобіль забезпечує м’якший рух, ніж очікувалося, навіть під сильним дощем. Автомобіль не тремтів і не вібрував, коли йому доводилося швидко розганятися.

Нова модель оснащена двома дисплеями: 10,25-дюймовою інформаційно-розважальною системою та дисплеєм водія. Однак їй бракує центральної консолі, яку, певно, пустили під ніж для скорочення витрат на виробництво. В інтер’єрі використовуються тканина та пластик. Ще одна жертва економії – бездротовий телефонний зв’язок. Для підключення смартфона водії повинні мати USB-кабель.

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З функцій безпеки, які стануть у пригоді молодим водіям, називають попередження про перевищення обмеження швидкості та наближення до автомобіля попереду. Casper оснащений першою у світі системою допомоги при неправильному застосуванні педалі. Система візьме керування автомобілем, якщо протягом чверті секунди повністю натиснути педаль акселератора, коли буде виявлено об’єкт у межах 1 метра.

Електромобіль стандартно постачається з акумуляторною батареєю місткістю 42 кВт-год, але клієнти також можуть орати версію Long-Range з батареєю місткістю 49 кВт-год. В обох варіантах використовується один електромотор. Модифікація Standard має двигун потужністю 71,1 кВт, максимальну швидкість 140 км/год та запас ходу до 315 км. У версії Long-Range потужність двигуна трохи вища (84,5 кВт), а запас ходу при використанні 15-дюймових коліс становить 355 км. Максимальна швидкість збільшена до 150 км/год. Електромобіль може швидко заряджатися – від 10% до 80% за 30 хвилин.

Hyundai Casper Standard продаватиметься у Південній Кореї за ціною $23 тис. А з урахуванням урядових субсидій його можна буде придбати лише за $17 тис. У Європі Hyundai Inster із запасом ходу 355 км буде продаватися із початковою ціною €25 тис. (трохи менш як $27 тис.).

Онлайн-курс "Graphic Design з нуля" від Skvot. Пройдемо кожен етап: від ідеї — до презентації. Основи композиції, колористики, типографії + дружба з Adobe Photoshop та Illustrator.Результат — портфоліо з кейсом реального клієнта. Про навчання

Джерело: electrek