Ігрова франшиза Halo продовжиться, незважаючи на звільнення у студії 343 Industries – нові ігри серії будуть вже на Unreal Engine, а не Slipspace

Розробник Halo, студія 343 Industries, втратила щонайменше 95 людей через нещодавні звільнення у Microsoft. Також Bloomberg стало відомо, що розробник відмовиться від свого пропрієтарного ігрового рушія Slipspace на користь Unreal Engine.

Майбутнє Halo повисло у повітрі після оголошення про звільнення 18 січня. Halo Infinite мав сильний запуск наприкінці 2021 року, але згодом гравців розчарували постійні затримки впровадження обіцяних з першого дня функцій, таких як спільна мережева кампанія та Forge (яка, нарешті, була запущена у листопаді), а також відсутність чітких планів щодо впровадження нового контенту.

343 Industries підтвердили продовження розробки франшизи після хвилі звільнень: «343 Industries продовжить розробку Halo зараз і в майбутньому, включаючи епічні історії, розрахований на багато користувачів режим і багато іншого, що робить Halo чудовим».

Метт Буті, який очолює Xbox Game Studios, сказав, що «343 залишиться внутрішнім розробником Halo та будинком для Halo».

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Однак нікуди не подівся той факт, що студія, мабуть, не займається створенням нового сюжетного контенту для Halo Infinite. Це виглядає дивно: свого часу гру оголошували «початком наступних десяти років для Halo» – про що, власне, і говорить назва Infinite. Замість її розвитку розробники створювали прототипи на Unreal Engine та пропонували ідеї для нових ігор Halo. Хоча франшизі, схоже, закриття не загрожує, Halo Infinite, як і раніше, виглядає покинутою.