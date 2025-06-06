Ігровий смартофн RedMagic 10S Pro отримав розігнаний чип Snapdragon 8 Elite, батарею на 7050 мА•год й активне охолодження ─ від $700

У Nubia давно відомі своїми потужними геймерськими смартфонами, але новий RedMagic 10S Pro все одно приємно дивує. Це маленький ігровий монстр, який позичає інженерні рішення у настільних ПК і додає до них власний стиль, RGB-підсвітку та інші цікаві рішення. Цей ігровий смартфон нарешті вийшов на глобальний ринок.
Характеристики RedMagic 10S Pro
Смартфон RedMagic 10S Pro отримав 6,85-дюймовий OLED дисплей від BOE з роздільною здатністю 2688х1216 пікселів та частотою оновлення 144 Гц. Частота зчитування торкань становить 2500 Гц для одного пальця й 960 Гц — для декількох.
Усередині розмістився розігнаний процесор Snapdragon 8 Elite Leading Version, у якому не пошкодували частот: до 4,47 ГГц для CPU (проти 4,32 у звичайного варіанту) та 1,2 ГГц для GPU (замість 1,1). NPU також отримав +40% продуктивності, щоб ШІ під час гри думав швидше за вас. І це ще не все — компанія додала фірмовий чип RedCore R3 Pro, який займається масштабуванням графіки до 120 кадрів на секунду, відслідковує торкання й допомагає з охолодженням. Обсяг оперативної пам’яті може сягати 24 ГБ, а місткість вбудованого сховища UFS 4.1 Pro ─ 1 ТБ. Слот для карти пам’яті відсутній.
При розробці RedMagic 10S Pro серйозно підійшли до питання відведення тепла від розігнаного чипа. Площа прямого контакту рідкого металу з чипом становить 36 мм², а площа випарної камери ─ 12000 мм². Для покращення охолодження пропонують шари графену та міді. І все це обдувається вентилятором зі швидкістю 23 000 об/хв з RGB-підсвіткою (з можливістю налаштування до 15 кольорів). Така система дозволяє знизити температуру на 5°C — не рекорд, але цілком приємно для тривалих ігрових сесій.
Основна камера має 50-мегапіксельний сенсор OV50E з OIS. Ще на задній панелі є 50-мегапіксельний надширококутний модуль (OV50D) та 2-мегапіксельний допоміжний модуль. Камера не виступає над поверхнею задньої панелі. Фронтальна камера розташувалася під дисплеєм й має сенсор на16 Мп.
В RedMagic 10S Pro розмістили акумулятор місткістю 7050 мА·год, який підтримує швидке заряджання потужністю 80 Вт. Ще в новинці є 4D-вібрація, стереодинаміки з DTS:X, і RGB-підсвітка, що реагує на звук у грі. Додатково на корпусі розташувались тригери з частотою опитування 520 Гц. Як і в RedMagic 9S Pro, в новинці є спеціальна кнопка MagicKey, яка миттєво вмикає ігровий режим або будь-яку іншу функцію, яку ви захочете. Розміри становлять 163,4×76,1×8,9 мм, а вага ─ 229 г. Пристрій працює під управлінням RedMagic OS 10.5 на базі Android 15.
Ціна
Ігровий смартфон RedMagic 10S Pro доступний у кольорах Nightfall, Moonlight і Dusk з наступними конфігураціями:
- 12 ГБ + 256 ГБ ─ $700;
- 16 ГБ + 512 ГБ ─ $850;
- 24 ГБ + 1 ТБ ─ $1000.
Глобальні продажі стартують 18 червня, але до того буде короткий період попередніх замовлень.
Огляд Nubia REDMAGIC 9 Pro: новий король мобільного геймінгу
Джерело: gsmarena
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