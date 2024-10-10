«Найпотужніший ігровий смарфон» Red Magic 9S Pro продається в Україні за ціною 36 тис. грн

На український ринок вийшов новий смартфон для геймерів – REDMAGIC 9S Pro. Під час анонсу він позиціювався як «найпотужніший ігровий смартфон» завдяки наявності розігнаного процесора.

REDMAGIC 9S Pro має пласку задню панель – без виступаючих камер. В дизайні також можна виділити RGB підсвічування та сенсорні тригери на бічній грані корпуса.

Смартфон працює на базі чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, розігнаного виробником. Частота CPU підвищена до 3,4 ГГц, а частота GPU – до 1 ГГц. Пристрій може мати 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та 256 або 512 ГБ вбудованого сховища UFS4.0. Для відведення тепла від розігнаного процесора використовуються спеціальні матеріали в 10-шаровій конструкції та внутрішній кулер ICE 13.5 Cooling System з вентилятором Turbo Fan. Ця система охолодження дозволяє підтримувати оптимальну температуру під час тривалих ігрових навантажень. Як заявляє виробник, вона здатна знизити температуру до 19,5°C.

Новинка оснащена 6,8-дюймовим безрамковим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ (1116×2480 пікселів), динамічною частотою оновлення 1-120 Гц, максимальною яскравістю до 1600 ніт та частотою ШІМ 2160 Гц. Дисплей може похвалитися частотою дискретизації сенсора до 2000 Гц. Екран захищений від механічних впливів склом Corning Gorilla Glass 5.

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В Nubia Red Magic 9S Pro використовується потрійна камера на задній панелі. Вона включає сенсори з роздільною здатністю 50 Мп, 50 Мп та 2 Мп. Головний модуль Samsung GN5 доповнений оптичною системою стабілізації зображення. Фронтальна камера – 16-мегапіксельна. Місткість батареї становить 6500 мА•год. Підтримується швидка зарядка потужністю 80 Вт, яка здатна повністю відновити заряд за 35 хвилин.

Смартфон REDMAGIC 9S Pro в конфігурації 12+256 ГБ до 31 жовтня доступний у чорному кольорі за ціною 35999 грн. Конфігурація 16+512 ГБ пам’яті пропонується в білому та чорному прозорому за 44999 грн.

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