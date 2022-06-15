IKEA продає всі свої заводи в росії та звільняє працівників

15 червня IKEA підтвердила намір продати всі чотири заводи та закрити весь бізнес у росії, оскільки не бачить можливості відновити продажі в країні-агресорі у найближчому майбутньому.

Ще на початку березня шведський виробник меблів та товарів для дому призупинив роботу в росії та білорусі, яка є союзником країни-терориста, через військову агресію проти України. Меблевий гігант також відмовився від деревини з росії. А зараз IKEA слідом за McDonald’s та іншими світовими компаніями та брендами з різних сфер вирішила повністю вийти з країни-агресора.

IKEA продасть свої чотири заводи у Ленінградській, Кіровській та Новгородській областях, і вже шукає покупців. Торгові центри МЕГА, що належать ІКЕА, продовжать працювати в росії, уточнили у пресслужбі компанії, але самі магазини ІКЕА не працюватимуть.

«На жаль, ситуація не покращилася, і нищівна війна триває. Підприємства та ланцюги постачань у всьому світі зазнали серйозного негативного впливу, і ми не бачимо можливості відновити продажі в найближчому майбутньому. У зв’язку з цим Inter IKEA Group та Ingka Group вирішили перейти до наступного етапу з подальшим скороченням бізнесу в росії та білорусі. Роздрібний бізнес IKEA у росії залишається на паузі. Це рішення вимагає оптимізації, яка в тому числі зачепить багатьох співробітників» IKEA

Скільки саме людей скоротять, не уточняється. IKEA реалізує запаси товарів на складах через інтернет-магазин. Розпродаж залишків відбудеться «десь у липні», повідомило джерело російського Forbes.