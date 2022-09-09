Ілон Маск домовляється з Apple про підключення Starlink до iPhone 14

Учора компанія Apple представила iPhone 14 та iPhone 14 Pro. Одним з найважливіших нововведень у них є супутниковий зв’язок для екстрених повідомлень. Ілон Маск розповів у Twitter, що SpaceX мав «багатообіцяючі переговори» з Apple про підключення до Starlink.

We’ve had some promising conversations with Apple about Starlink connectivity. iPhone team is obv super smart. For sure, closing link from space to phone will work best if phone software & hardware adapt to space-based signals vs Starlink purely emulating cell tower. — Elon Musk (@elonmusk) September 8, 2022

У iPhone 14 та iPhone 14 Pro додано підтримку супутникового зв’язку в Emergency SOS. Функцію буде запущено у листопаді цього року в США та Канаді, вона буде безкоштовною протягом перших двох років.

Також Apple заявила, що витратить $450 млн на розширення доступної супутникової інфраструктури. Більшість цього фінансування відійде Globalstar, щось дістанеться іншим операторам.

У сьогоднішньому повідомленні Маск не став розповідати про подробиці перемовин з Apple, але похвалив команду розробки iPhone.

За кілька днів до анонсу iPhone 14 SpaceX та T-Mobile оголосили про партнерство. T-Mobile сподівається інтегрувати свій середньосмуговий спектр частот у супутники Starlink V2, котрі будуть запущені вже наступного року. Ця функція дозволить клієнтам T-Mobile безпосередньо підключатися до супутників Starlink, коли стільниковий зв’язок або Wi-Fi недоступні.

Джерело: 9to5mac