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Ілон Маск домовляється з Apple про підключення Starlink до iPhone 14

Ілон Маск домовляється з Apple про підключення Starlink до iPhone 14

Учора компанія Apple представила iPhone 14 та iPhone 14 Pro. Одним з найважливіших нововведень у них є супутниковий зв’язок для екстрених повідомлень. Ілон Маск розповів у Twitter, що SpaceX мав «багатообіцяючі переговори» з Apple про підключення до Starlink.

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У iPhone 14 та iPhone 14 Pro додано підтримку супутникового зв’язку в Emergency SOS. Функцію буде запущено у листопаді цього року в США та Канаді, вона буде безкоштовною протягом перших двох років.

Apple iPhone 14

Також Apple заявила, що витратить $450 млн на розширення доступної супутникової інфраструктури. Більшість цього фінансування відійде Globalstar, щось дістанеться іншим операторам.

У сьогоднішньому повідомленні Маск не став розповідати про подробиці перемовин з Apple, але похвалив команду розробки iPhone.

Starlink T-Mobile

За кілька днів до анонсу iPhone 14 SpaceX та T-Mobile оголосили про партнерство. T-Mobile сподівається інтегрувати свій середньосмуговий спектр частот у супутники Starlink V2, котрі будуть запущені вже наступного року. Ця функція дозволить клієнтам T-Mobile безпосередньо підключатися до супутників Starlink, коли стільниковий зв’язок або Wi-Fi недоступні.

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Джерело: 9to5mac


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