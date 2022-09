Ілон Маск домовляється з Apple про підключення Starlink до iPhone 14

Учора компанія Apple представила iPhone 14 та iPhone 14 Pro. Одним з найважливіших нововведень у них є супутниковий зв’язок для екстрених повідомлень. Ілон Маск розповів у Twitter, що SpaceX мав «багатообіцяючі переговори» з Apple про підключення до Starlink.

We’ve had some promising conversations with Apple about Starlink connectivity. iPhone team is obv super smart.

For sure, closing link from space to phone will work best if phone software & hardware adapt to space-based signals vs Starlink purely emulating cell tower.

— Elon Musk (@elonmusk) September 8, 2022