Apple представила iPhone 14 і 14 Plus із супутниковим зв’язком Emergency SOS

Apple анонсувала iPhone 14 і 14 Plus – загальний пристрою дизайн залишився тим самим, включно з вирізом для селфі-камери телефону та датчику Face ID. Це відповідає попередній інформації про те, що тільки моделі 14 Pro отримають “острови”. iPhone 14 на перший погляд дуже схожий на 13-й, з таким же пласким дисплеєм і гранями.

iPhone 14 отримав 6,1-дюймовий екран, а 14 Plus – дисплей із діагоналлю 6,7 дюймів. Компанія говорить про найкращий час автономної роботи серед усіх iPhone у моделі 14 Plus. Обидві версії засновані на торішньому чіпсеті A15 Bionic – вперше Apple не представила новий процесор у новому iPhone.

З’явилася нова надширококутна камера 12 МП з діафрагмою f/1,5 і стабілізацією за допомогою датчика. Apple стверджує, що якість зображення при слабкому освітленні покращилася на 49%, а нічний режим тепер працює вдвічі швидше. Також з’явилася 12 МП камера TrueDepth з автофокусом.

Apple заявляє, що застосовує обробку зображень Deep Fusion раніше в конвеєрі обробки зображень, що покращує продуктивність при слабкому освітленні та перенесення кольорів – технологія називається Photonic Engine. Відео також отримує новий режим стабілізації з назвою Action Mode, в якому для більшої стійкості використовується увесь датчик.

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iPhone 14 буде підтримувати екстрений обмін повідомленнями через супутники зв’язку поза зоною стільникового покриття – Emergency SOS. Антени телефону можуть підключатися до супутникових частот. Apple заявляє, що надсилання повідомлення при ясному небі займає не більше 15 секунд, а інтерфейс допомагає користувачам направити свій телефон у правильному напрямку. Також можна використовувати Find My, щоб ділитися місцем розташування без надсилання повідомлення. Це безкоштовно протягом двох років для iPhone 14.

Моделі iPhone 14 для США позбавляються фізичного лотка для SIM-карти, і повністю переходять на eSIM.

Стандартна модель iPhone 14 коштує від 799 доларів, а 14 Plus – від 899 доларів. Замовлення розпочнуться 9 вересня. iPhone 14 буде доступний 16 вересня, а 14 Plus – 7 жовтня.