«Чорний список» Ілона Маска — з ким ворогував мільярдер у 2024 році

«Я кілька разів вистрілив собі в ногу? Так. … Я думаю, що я не повинен робити твіти після 3:00 ночі», — сказав Ілон Маск про свою звичку до різких постів у соціальних мережах в інтерв’ю BBC у квітні 2023 року. Скандальний мільярдер розуміє свою схильність до нестриманих висловлювань, яка іноді призводить до суперечок. Історія словесних нападок Маска є значно довшою, але ось з якими мільярдерами він «воював» у 2024 році.

Марк Цукерберг, голова Meta ($181 млрд)

Цього року Ілон Маск повернувся до ідеї двобою між ним та Цукербергом. Фактично, минулого року обидві сторони відмовилися від цього з різних причин.

«Якби тільки Цукерберг був таким крутим (зітхання). Я пропонував битися з ним у будь-якому місці, у будь-який час, за будь-якими правилами, але все, що я чую, — це цвіркуни», — написав Маск 15 травня.

Марк Цукерберг не прокоментував цей випад.

Сем Альтман, керівник OpenAI ($2 млрд)

Альтман разом з Маском заснував OpenAI у 2015 році. Але розбіжності у поглядах на те, як повинна розвиватися OpenAI, вбили між ними клин. У лютому Маск подав позов проти OpenAI та Альтмана зі звинуваченням у порушенні некомерційної місії проєкту через партнерство з Microsoft. Але потім він відкликав позов, обіцяючи розповісти про це пізніше.

Альтман залишався ввічливим, коли публічно відповідав на закиди Маска. У березні керівник OpenAI сказав у подкасті Лекса Фрідмана, що вважає позов Маска бентежливим і очікує, що Маск матиме «більше співчуття» до амбіцій OpenAI.

«Не так давно Ілон божевільно говорив про запуск ракет, коли люди сміялися над цією думкою, тому я думаю, що він мав би більше співчуття до цього», — сказав Альтман Фрідману.

Марк К’юбан, зірка бізнесового реаліті-шоу «Акулячий танк» ($7,46 млрд)

К’юбан сперечався з Маском з багатьох тем, починаючи з різних поглядів на корпоративне різноманіття, справедливість та інклюзивність до різних думок щодо президента Байдена.

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«Марк К’юбан відчайдушно намагається продемонструвати свою «чесноту», але його лицемірство нікого не переконує», — писав Маск у січні.

Одного разу Маск назвав К’юбана «расистом» у дописі X за підтримку корпоративної ініціативи DEI з квотами для різних соціальних груп. Пізніше він видалив пост.

«Якби Байден був м’ясоїдним зомбі, якому залишилося жити 5 секунд, де після переобрання Земля занурилася б у 1000-річну темряву, я все одно проголосував би за нього», — Марк К’юбан», — написав Маск. «Мені весело проводити спаринги з Ілоном. Він любить тролити, і я теж», — сказав К’юбан. «У мене з ним немає проблем».

Маккензі Скотт, колишня дружина Джеффа Безоса ($38,6 млрд)

У березні Маск розкритикував Маккензі Скотт за її благодійність.

«Надбагаті колишні дружини, які ненавидять свого колишнього чоловіка» повинні бути внесені в список «Причин загибелі західної цивілізації», — написав Маск 6 березня. Пізніше він видалив допис.

Мелінда Гейтс, колишня дружина Білла Гейтса ($13,3 млрд)

Схоже ставлення у Маска й до Мелінди Гейтс, після того, як вона підтримала Байдена на майбутніх виборах президента.

«Можливо, це крах західної цивілізації», — написав Маск 20 червня.

Вінод Хосла, інвестор OpenAI ($7,7 млрд)

На відміну від інших представників цього списку, венчурний капіталіст Вінод Хосла першим зачепився до Маска.

«Як кажуть, якщо ви не можете впроваджувати інновації, судіться, і ось що ми тут маємо. Старий Ілон будував би з нами, щоб досягти тієї самої мети», — висловився Хосла після позову Ілона маска до OpenAI. «Вінод не знає, про що він говорить», — відповів Маск.

Але Хосла не закінчив на цьому. Кілька днів потому він дав Маску, який часто розміщує та репостить меми, спробувати «власні ліки», та висміяв xAI.

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Ілон Маск сам дає собі рецепт що робити, але, схоже, не слідує йому:

«Якщо ви збираєтеся твітнути щось, що може бути суперечливим, збережіть це як чернетку, а потім подивіться на це наступного дня та вирішіть, чи хочете ви все ще це твітнути».

Джерело: Business Insider