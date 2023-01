Ілон Маск міг продати акції SpaceX, щоб приватизувати Tesla по $420 за акцію – так він пояснив у суді твіт 2018 року, що спричинив збитки акціонерів

Ілон Маск стверджує, що міг продати свої акції SpaceX, щоб викупити Tesla у приватну власність, а не збирався це зробити однозначно. Твердження прозвучало під час виступу Маска як свідок за позовом акціонерів компанії про його повідомлення у Твіттері від 2018 року, що призвели до зменшення вартості акцій.

Позов позивачів заснований на сумнозвісному твіті Маска у 2018 році, в яких він сказав, що «розглядає можливість приватизації Tesla за $420 [за акцію]». Тоді акції Tesla тимчасово припинили торгуватися та залишалися волатильними у наступні тижні. У той час Маск говорив, що тільки тому, що він пише у Твіттері, люди не повинні обов’язково сприймати це як заклик до дії.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018