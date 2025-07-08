Автопілот Tesla FSD не працює, як обіцяно — власник отримав компенсацію через арбітраж

Власник Tesla вимагав компенсацію за систему FSD, що не працює, як обіцяно / Depositphotos

Розділ Авто виходить за підтримки ?

Попри намагання Tesla просувати свою Full Self-Driving як систему розширених можливостей автономного водіння, справи в цьому напрямку йдуть не дуже добре. FSD неодноразово призводила до аварій. Наприклад, Cybertruck з FSD врізався в стовп, а згодом автомобіль Tesla у режимі «автономного керування» завіз людей під поїзд. З усім тим арбітрах вирішив, що система Full Self-Driving не коштує своїх грошей і змусив компанію повернути вартість цього пакету покупцю авто. Хоча домогтися компенсації було не легко.

Що не так з Full Self-Driving

Tesla вже майже десять років просуває пакет Full Self-Driving. Компанія стверджує, що кожен її автомобіль, випущений з 2016 року, має повний комплект обладнання, необхідного для автономного водіння без нагляду людини. Проте реальність виявилась іншою. Компанії довелося кілька разів оновлювати бортовий комп’ютер — від HW2 й 2.5 до HW3.

Та згодом стало зрозуміло, що й ця версія не витягує обіцяне. У січні 2025 року Ілон Маск офіційно визнав, що HW3 також не зможе підтримувати автономне керування, і заявив, що компанії доведеться оновити комп’ютери. За минулі 6 місяців Tesla ще не повідомила власникам про план модернізації.

Наразі Tesla намагається реалізувати свою обіцянку вже на платформі HW4, яка з’явилась у деяких моделях 2023-2024 років. Але і в такому випадку результати все одно лишаються далекими від заяв. Навіть з найновішою та найкращою версією апаратного та програмного забезпечення Tesla проїжджає лише близько 800 км між критичними збоями.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Компенсація за FSD

На цьому тлі власник Tesla Model Y 2021 року з Вашингтона Марк Добін вирішив домогтися відшкодування за FSD, за яку він заплатив $10 тис. Він мотивував покупку тим, що його дружина має проблеми з мобільністю, і FSD могла би забезпечити їй більшу незалежність. Але на практиці виявилося, що увімкнути функцію не вдалося, бо Tesla обмежила доступ до бета-версії за «індексом безпеки», про який нічого не було вказано в контракті. Ба більше, функція вимагала постійного нагляду водія, хоча продавалася як «повне самостійне водіння».

Tesla ускладнює процес відшкодування коштів або подання до суду на неї для клієнтів у США. Фактично за умовами контракту купівлі-продажу компанія змушує покупців проходити арбітраж. Але Добін мав юридичну освіту й багаторічний досвід в арбітражній справі, тому не злякався піти цим шляхом.

Навіть для досвідченого юриста знадобилося чимало часу на цю справу. Майже через рік після подання заяви відбулося слухання з доказами. Воно відбувалося у Zoom.

При цьому Tesla не змогла надати переконливих свідчень та й взагалі не надто добре підготувалася до розгляду. Єдиним свідком від компанії був технічний фахівець, який не знав, яке обладнання встановлено в конкретному авто, чи була в ньому система FSD, й не переглянув журнали водіння. Крім того, він не спілкувався з працівниками відділу продажів, які займалися цим конкретним авто, й не переглядав пункт про інтеграцію в контракті.

А от команда юристів Tesla була більша. На слуханні були присутні як адвокат Tesla, так і зовнішній юрист, який представляв компанію. Однак свідок не був готовий відповідати на запитання. Добін навіть написав, що йому було шкода сервісного техніка, якого «Tesla виставила боксерською грушею» взагалі без підготовки.

Коли Добін ставив питання техніку, той не міг дати відповіді на них та «змушений був захищати систему, якої він явно не розумів». Позивач зосередився на відсутності розкриття Tesla інформації щодо оцінки безпеки та на тому факті, що система не відповідає обіцянкам, даним клієнтам.

Після цього арбітр став на бік Добіна та заявив, що докази були переконливі, а «функція не була функціональною, робочою або іншим чином недоступною».

Як наслідок, Tesla зобов’язали компенсувати позивачу вартість пакета FSD в сумі $10 тис. плюс податки. Крім того компанія повинна сплатити майже $8 тис. арбітражних зборів. Оскільки Tesla примушує до арбітражу у своїх контрактах, вона зобов’язана покривати витрати.

Цей випадок може стати прецедентом для інших користувачів, які також заплатили за FSD, але не отримали повноцінної послуги. Він також показує, що навіть великі технологічні компанії не застраховані від юридичної відповідальності, якщо обіцянки не підкріплені реальним функціоналом.

Джерело: electrek, dobinlaw

Розділ Авто виходить за підтримки ?

Купуєте вживане авто? Введіть VIN-код на carVertical, і за лічені секунди ви отримаєте зрозумілий звіт про історію, сформований на основі 900+ надійних джерел — національних реєстрів, страхових компаній та поліції. Виявляйте приховані пошкодження, скручування пробігу та зміни власників ще до купівлі, щоб упевнено торгуватися (або відмовитися від угоди). Отримайте знижку 20% за промокодом ITCUA.