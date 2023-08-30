Новини Авто 30.08.2023 о 10:47

У Tesla знову проблеми з регуляторами — через прихований «‎режим Ілона», який активує автопілот без рук на кермі

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Tesla отримала спеціальний наказ від авторегуляторів США, який вимагає детального звіту щодо її систем допомоги та моніторингу водія, а також використання секретної конфігурації, відомої під назвою «‎режим Ілона».

Як правило, коли водії використовують опції Автопілота, Full Self-Driving або FSD Beta в Tesla, від них вимагають тримати руки на кермі. В іншому випадку системи авто видають візуальний, а згодом й звуковий сигнал, щоб привернути увагу людини – якщо ж і цього не вдається, деякі функції вимикаються. Утім, існує секретний режим, названий іменем гендиректора компанії Ілона Маска, який дозволяє проігнорувати усі вимоги й спокійно використовувати системи допомоги водію у повному обсязі, не тримаючи при цьому руки на кермі.

Як повідомляє Bloomberg, 26 липня Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) надіслала Tesla лист і спеціальне розпорядження, яке вимагає розкрити подробиці щодо цієї таємної конфігурації – включно з тим, у яких автівках вона доступна та скільки водіїв нею могли скористатися.

«Ми стурбовані тим, як впливають на безпеку нещодавні зміни у системах моніторингу водія Tesla. Це занепокоєння ґрунтується на інформації, яка свідчить про те, що власники транспортних засобів можуть змінити конфігурації й отримати можливість керувати автомобілем у режимі автопілота протягом тривалого періоду, без закликів торкнутися керма», – пише  виконуючий обов’язки головного радника NHTSA Джон Дональдсон

Tesla мала надати інформацію до 25 серпня – однак відповідь була конфіденційною, і поки NHTSA не надає коментарів.

Паралельно агенція завершує своє багаторічне розслідування щодо серії аварії за участі Tesla з автопілотом, які врізались у нерухомі автівки швидкої. Згідно з останнім звітом NHTSA, з 1 серпня 2019 року до середини липня 2023 року сталося щонайменше 26 інцидентів за участю автомобілів Tesla, обладнаних системами допомоги водію 2-го рівня, які призвели до людських жертв. У 23 аваріях функції допомоги водію були активними ще протягом 30 секунд після зіткнення.

Протягом багатьох років Tesla наголошувала у відповідях регуляторам на тому, що її системи допомоги водію мають лише 2-й рівень, що не робить їх автономними – паралельно гендиректор компанії Ілон Маск часто суперечив цьому своїми публічними заявами (раніше юристи автовиробника говорили, що їх не варто брати до уваги – оскільки слова публічних людей можна легко «‎підробити»).

Вихідними Маск провів прямий ефір в X (Twitter), де протестував бета-версію програмного забезпечення Tesla Full Self-Driving. Під час трансляції він тримав у руках смартфон та активно спілкувався зі своїм пасажиром, керівником відділу розробки програмного забезпечення для автопілота Tesla Ашоком Елусвамі. Загалом під час 45-хвилинного ефіру програмне забезпечення працювало цілком безпечно – утім вже на 19-й хвилині Ілон був змушений перехопити кермо, оскільки автівка ледь не проїхала на червоне світло на перехресті, що потенційно могло завершитись аварією.

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