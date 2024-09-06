Ілон Маск поширював інформацію медіакомпанії, фінансованої з москви — Мін’юст США розкрив мережу російської пропаганди

Ілон Маск неодноразово просував у своєму акаунті X Twitter пости від правого медіа, яке, ймовірно, публікувало російську пропаганду за гроші.

4 вересня Міністерство юстиції США висунуло гучне обвинувачення. Мін’юст стверджує, що російська державна компанія RT таємно надала близько $10 млн мережі медіа з Теннессі, яка створювала пропагандистські відео та платила сотні тисяч доларів кільком правим інфлюєнсерам, про що говорить її цифровий слід.

В обвинувальному акті не згадується назва компанії, яка отримувала гроші, але численні американські видання повідомляють, що деталі вказують на Tenet Media. Маск, який глибоко занурився в конспірологічні праві погляди, неодноразово прямо посилався на контент Tenet Media та поширював його, а також публікації, створені та опубліковані впливовими особами, які «співпрацювали» з Tenet за гроші.

Засновники Tenet теж поіменно не називалися у звинуваченні — це подружжя консервативних інфлюєнсерів Лорен Чен та Ліам Донован. Чен, яка має велику кількість прихильників у соціальних мережах, вела шоу на Blaze TV Гленна Бека, доки її не звільнили після звинувачень. Також вона є співзасновницею Turning Point USA, політичної організацій «християнських націоналістів», яка зосереджується на просуванні консервативних ідей серед підлітків та студентів.

Згідно з заявою Міністерства юстиції, подружжя знало про те про те, що вони отримували гроші від громадян росії: вони працювали безпосередньо з двома російськими співробітниками RT, але навмисно не повідомили про цей зв’язок американський уряд, як того вимагає законодавство США.

Засновників Tenet також звинувачують у тому, що вони активно працювали над тим, щоб приховати свої стосунки з росією та RT від правих впливових людей, яких вони наймали, і які разом мають мільйони підписників в X, Instagram, YouTube та на інших платформах. Щобільше, згідно з обвинуваченням, співробітники RT, від яких Чен та Донован отримували чеки, брали участь у редагуванні більшої частини контенту Tenet.

Онлайн-курс "Business English для проджект-менеджерів" від Vocabulaba. Підсилите англійську для управління іноземними командами та вільної комунікації на співбесідах, презентаціях і зідзвонах. . Детальніше про курс

Створений під гаслом «тут живуть безстрашні голоси», вміст, створений та поширюваний Tenet та групою інфлюєнсерів варіюється від загальних розмов проти пробудження, культурну війну до відверто антиукраїнських повідомлень, зосереджених на фінансуванні війни в Україні США та Заходом. Ілон Маск неодноразово ретранслював та відповідав на повідомлення самої Tenet, а також її інфлюєнсерів, серед яких Тім Пул, Бенні Джонсон і Лорен Саузерн.

Мільярдер опосередковано прокоментував звинувачення Міністерства юстиції, відповівши «так» на пост консервативного коментатора Бена Шапіро, який стверджував, що інфлюенсери, оплачувані Tenet, не винні через їхню необізнаність з причетністю росі — Маск відповів «Так». Деякі творці контенту Tenet, у тому числі Пул та Джонсон, стверджують, що вони були справжніми жертвами та кажуть про власну необізнаність щодо зв’язків з Росією.

Згідно з обвинуваченням, принаймні двоє з інфлюєнсерів знали, що інвестиції Tenet надходять від вигаданого європейського банкіра Едуарда Григоряна. Коли один з експертів запитав інформацію про Григоряна, його скерували на сторінку LinkedIn компанії під назвою Viewpoint Productions. Як зазначає Wired, сторінка була явно фейковою: містила обмаль інформації та багато орфографічних помилок.

Причетні до розповсюдження російської пропаганди отримували справді великі гроші. Згідно з обвинувальним актом, один із впливових людей мав в місяць $400 000 (без урахування «бонусів») за створення лише чотирьох відео на тиждень. Згідно з Міністерством юстиції, може бути правдою, що ці впливові інфлюєнсери не усвідомлювали надходження коштів від ворожої держави. Але вони й не дуже цікавилися походженням грошей.

Онлайн-курс "Business English для проджект-менеджерів" від Vocabulaba. Підсилите англійську для управління іноземними командами та вільної комунікації на співбесідах, презентаціях і зідзвонах. . Детальніше про курс

Джерело: Futurism