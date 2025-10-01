Ілон Маск анонсував проєкт Grokipedia — ШІ-вбивцю Вікіпедії

Ілон Маск

Ілон Маск оголосив про роботу над Grokipedia — новим проєктом онлайн-енциклопедії, який має “вбити” Вікіпедію.

Мільярдер написав, що Grokipedia буде “значним покращенням” порівняно з чинним ресурсом і зможе виправити так звані “головні недоліки”. Як відомо, Маск давно конфліктує з Вікіпедією, наприклад, він публічно обурювався через одну статтю. У ній йшлося про його нібито нацистський жест на інавгурації Дональда Трампа. Бізнесмен навіть закликав припинити фінансування, чого логічно не сталося. Тому разом зі своїм стартапом xAI почав працювати над конкурентом Grokipedia.

Основою Grokipedia стане чатбот Grok, розроблений xAI як альтернатива ChatGPT і відомий своєю аніме-вайфу. Grok тренувався на відкритих даних з інтернету, включаючи публічні твіти. За словами Маска, його майбутній сервіс здатен не лише повторювати тих, хто оновлює Вікіпедію, а й виправляти недоліки їхньої роботи.

“Grok використовує потужні обчислення для аналізу, наприклад, сторінки Вікіпедії — визначає, що там правдиве, частково правдиве, хибне або пропущене. Потім переписує сторінку: виправляє, видаляє неправду, додає контекст”, – запевняє Ілон Маск.

Однак сам чатбот Grok неодноразово потрапляв в скандальні ситуації. Зокрема його звинувачували у підтримці Гітлера та запереченні Голокосту, через що з посади пішла гендиректорка X. Попри попередні проблеми та загалом “галюцинації”, котрими страждають купа моделей, Ілон Маск вважає свій ШІ достатньо “розумним”. Власне тому і хоче створити конкурентоспроможну енциклопедію.

Дати запуску Grokipedia поки що не названо. Наразі очікується, що проєкт приверне увагу прихильників мільярдера та консервативних коментаторів. Ймовірно, на його сервіс першочергово звернуть увагу ті, хто неодноразово звинувачував Вікіпедію в “зайвому лібералізмі”. У цьому контексті досить тривожно згадуються попередні слова Маска. Той казав, що хоче завдяки Grok 3.5 “переписати весь обсяг людських знань, додавши відсутню інформацію та видаливши помилки”. І тут з’являється ціле поле для думок, про які самі “помилки” та “відсутню інформацію” йшлося.

Сама Вікіпедія звичайно не без проблем — редактори часто сперечаються щодо трактування чутливих тем. Засновник сайту Джиммі Вейлз безумовно захищає свій сайт, хоча назвати його оплотом істини важко. Те саме стосується X, котру неодноразово критикували за поширення дезінформації. У 2023 році засновник Вікіпедії описав оновлений Twitter як такий, що “заповненим тролями та божевільними”.

Попри суперечки, Вікіпедія залишається сьомим за відвідуваністю сайтом світу. Вона буквально з’являється першою під час пошуку в інтернеті, тож кинути їй виклик буде складно. Але Ілон Маск вже не вперше намагається похитнути “старий світ”: минулого місяця він анонсував створення компанії Macrohard, яка має стати конкурентом Microsoft і випускати програмні продукти на базі ШІ. Та і паралельно позивається до Apple та OpenAI через ймовірну монополію ChatGPT на iPhone.

