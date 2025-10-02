IT-бізнес Новини 02.10.2025 comment views icon

Ілон Маск став першим у світі напівтрильйонером: його статок перевищив $500 млрд

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Ілон Маск став першим у світі напівтрильйонером: його статок перевищив $500 млрд
Depositphotos

Станом на середу Ілон Маск став не тільки найбагатшою людиною світу, але й першим, кому вдалося заробити $500 млрд.

Цей показних тимчасово зафіксував Forbes у своєму рейтингу найбагатших людей у середу, 1 жовтня. Станом на зараз статки Маска в ньому трохи нижчі — $499,1 млрд. Лише у грудні минулого року власник Tesla та SpaceX був першим, хто заробив $400 млрд. Можна констатувати, що наразі Ілон Маск пройшов вже пів шляху до першого в історії особистого трильйона.

Співзасновник Oracle Ларрі Еллісон, котрий ненадовго став найбагатшою людиною у вересні, зараз відстає від Маска майже на $150 млрд ($350,7 млрд). Марк Цукерберг посів третє місце з $245,8 млрд, четверте — за Джеффом Безосом, засновником Amazon, в якого є $233,5 млрд. П’яте та шосте місця посідають співзасновники Google Ларрі Пейдж ($203,7 млрд) та Сергій Брін ($189 млрд).

Ілон Маск став першим у світі напівтрильйонером: його статок перевищив $500 млрд
Топ-6 мільярдерів Forbes

Перевищенню Маском психологічної позначки сприяло зростання акцій Tesla у середу. Додаткові 4% їхньої вартості дали власнику $9,3 млрд. Видання зазначає, що ціна акцій виробника електромобілів зросла майже вдвічі з того часу, як Маск вперше оголосив у квітні, що він піде з посади голови Департаменту ефективності уряду (DOGE) та присвятить час Tesla. Його частка в компанії наразі становить близько $190 млрд.

Нагадаємо, у вересні рада директорів Tesla запропонувала новий рекордний пакет платні для Маска, котрий може додати йому акції на суму до $1 трлн, якщо компанія досягне “марсіанських” показників ефективності. Зокрема, для цього потрібне збільшення ринкової капіталізації більш ніж у вісім разів протягом 10 років. Інша компанія мультимільярдера, SpaceX, у серпні оцінювалася на $168 млрд. Також Маск володіє xAI Holdings (xAI + X). В угоді об’єднана компанія оцінювалася у $113 млрд, Маск володіє приблизно 53% її акцій, на $60 млрд.

Ще у 2020 році Ілон Маск мав “лише” $24,6 млрд. П’ятою людиною, котра перетнула межу $100 млрд, у тому ж році його зробило стрімке зростання Tesla. Вперше він став найбагатшою людиною у світі в січні 2021 року, з майже в $190 млрд. Ілон Маск балансує на межі у багатьох аспектах, але безперечно, вміє заробляти гроші та виводити бізнеси зі скрути (втім, як і заводити їх туди). Тому його трильйон у найближчі роки не здається чимось недосяжним.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Майбутнє ШІ? Чатбот Grok показуватиме рекламу у відповідях X
Ілон Маск позивається до Apple та OpenAI через ймовірну монополію ChatGPT на iPhone
Tesla обіцяє зробити Маска першим у світі трильйонером, але є кілька умов
"Ми повинні зберегти Ілона": Tesla купує рекламу на X, щоб вмовити людей на виплату $1 трлн для Маска
Tesla винна у смертельній аварії та має сплатити $329 млн, — рішення суду
Ілон Маск анонсував нову систему автономного водіння Tesla, покращену у 10 разів
Акціонери позиваються до Tesla та Ілона Маска через Robotaxi й автопілот: "Приховування ризиків є шахрайством"
Експерти: Ілон Маск зробить Starlink мобільним оператором
Ось за це $500 тис.? Робот Tesla Optimus в офісі Salesforce, Ілон Маск і Марк Беніофф коментують
Tesla не платить підрядникам, збанкрутувало вже дві компанії
Ілон Маск призначив керувати навчанням Grok студента в академвідпустці, котрий одразу звільнив з xAI 100 людей
Повітряні сили США купують Tesla Cybertruck, щоб використовувати як мішені для ракет
Tesla Model Y Performance стартує в Європі від €62 тис.: 460 к.с., 3,5 секунди до "сотні" та 580 км запасу ходу
Завод Tesla у Фремонті: зброя, алкоголь і наркотики, домагання і расизм у позові колишнього поліціянта
Нудисти проти Ілона Маска: SpaceX хоче закрити "пляж оголених" у Флориді для запусків Starship
"OpenAI з'їсть Microsoft живцем": Ілон Маск відреагував на старт GPT-5 у продуктах компанії
Grok знов чудить: каже, що його вимкнули за Сектор Газа, Ілон Маск розповідає про "дурну помилку"
Ілон Маск став найненависнішою людиною у США, — опитування
Tesla втрачає США: менше ніж 40% на ринку електромобілів
Ігрова блокчейн-студія подала в суд на компанію xAI Ілона Маска
Tesla випустила Model YL: подовжена колісна база та третій ряд сидінь
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати