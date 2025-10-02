Ілон Маск став першим у світі напівтрильйонером: його статок перевищив $500 млрд

Depositphotos

Станом на середу Ілон Маск став не тільки найбагатшою людиною світу, але й першим, кому вдалося заробити $500 млрд.

Цей показних тимчасово зафіксував Forbes у своєму рейтингу найбагатших людей у середу, 1 жовтня. Станом на зараз статки Маска в ньому трохи нижчі — $499,1 млрд. Лише у грудні минулого року власник Tesla та SpaceX був першим, хто заробив $400 млрд. Можна констатувати, що наразі Ілон Маск пройшов вже пів шляху до першого в історії особистого трильйона.

Співзасновник Oracle Ларрі Еллісон, котрий ненадовго став найбагатшою людиною у вересні, зараз відстає від Маска майже на $150 млрд ($350,7 млрд). Марк Цукерберг посів третє місце з $245,8 млрд, четверте — за Джеффом Безосом, засновником Amazon, в якого є $233,5 млрд. П’яте та шосте місця посідають співзасновники Google Ларрі Пейдж ($203,7 млрд) та Сергій Брін ($189 млрд).

Перевищенню Маском психологічної позначки сприяло зростання акцій Tesla у середу. Додаткові 4% їхньої вартості дали власнику $9,3 млрд. Видання зазначає, що ціна акцій виробника електромобілів зросла майже вдвічі з того часу, як Маск вперше оголосив у квітні, що він піде з посади голови Департаменту ефективності уряду (DOGE) та присвятить час Tesla. Його частка в компанії наразі становить близько $190 млрд.

Нагадаємо, у вересні рада директорів Tesla запропонувала новий рекордний пакет платні для Маска, котрий може додати йому акції на суму до $1 трлн, якщо компанія досягне “марсіанських” показників ефективності. Зокрема, для цього потрібне збільшення ринкової капіталізації більш ніж у вісім разів протягом 10 років. Інша компанія мультимільярдера, SpaceX, у серпні оцінювалася на $168 млрд. Також Маск володіє xAI Holdings (xAI + X). В угоді об’єднана компанія оцінювалася у $113 млрд, Маск володіє приблизно 53% її акцій, на $60 млрд.

Ще у 2020 році Ілон Маск мав “лише” $24,6 млрд. П’ятою людиною, котра перетнула межу $100 млрд, у тому ж році його зробило стрімке зростання Tesla. Вперше він став найбагатшою людиною у світі в січні 2021 року, з майже в $190 млрд. Ілон Маск балансує на межі у багатьох аспектах, але безперечно, вміє заробляти гроші та виводити бізнеси зі скрути (втім, як і заводити їх туди). Тому його трильйон у найближчі роки не здається чимось недосяжним.