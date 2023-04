«‎Дай їм жару, Індіано Джонс» — повноцінний трейлер п’ятої частини пригодницької кіносаги з Гаррісоном Фордом

Lucasfilm під час сьогоднішньої презентації Star Wars Celebration Europe в Лондоні показала повноцінний трейлер гаряче очікуваного продовження пригод «Індіана Джонс і Реліквія долі» / Indiana Jones and the Dial of Destiny, у якому 80-річний Гаррісон Форд повертається до ролі завзятого археолога-авантюриста.

У новому ролику є чимало кадрів з попереднього (грудневого) тизера, проте вистачає і нового матеріалу, що дозволяє отримати краще уявлення про майбутню пригоду та зблизька знайомить з новими персонажами, зокрема з головним лиходієм у виконанні Мадса Міккельсена та похресницею Геленою, яку грає Фібі Воллер-Брідж. Судячи з трейлеру, фанатів франшизи та усіх інших чекає захоплива пригодницька авантюра у класичному стилі попередніх частин — з підкилимними інтригами, стріляниною, погонями, зокрема і на конях, та, ясна річ, грою натовчи поганцям пику. А, так, капелюх, шкіряна куртка та батіг — неодмінні атрибути образу Індіани Джонса — на місці.

Окрім Гаррісона Форда, Мадса Міккельсена та Фібі Воллер-Брідж, у п’ятому Індіані Джонсі зіграли Антоніо Бандерас, Джон Ріс-Девіс, Шонетт Рене Вілсон, Томас Кречманн («Підводний човен»), Бойд Голдбрук («Лоґан»), Тобі Джонс («Світ Юрського періоду 2») та інші.

Цікавий факт: «Індіана Джонс і Реліквія долі» — перший фільм серії, який зняв не сам Стівен Спілберг; цього разу у крісло режисера сів Джеймс Менґолд («Аутсайдери», «Лоґан»).

Події п’ятої частини розгорнуться у 1969 році, а головний герой вкотре зіткнеться з нацистами. Та судячи з попередніх тизерів, можна очікувати якийсь флешбек у 1944 рік, коли відбувалися події першого фільму пригодницької кінотетралогії «Шукачі втраченого ковчега». Для омолодження Гаррісона Форда використовували одразу кілька новітніх технологій омолодження, включаючи розробку студії Industrial Light & Magic.

В український прокат п’ятий «Індіана Джонс» вийде 29 червня 2023 року — традиційно на день раніше світової прем’єри.

Повноцінний трейлер — поки в оригіналі (англійською). Як тільки з’явиться офіційна українська версія, відразу додамо.

Постер