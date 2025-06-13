«Білосніжка» з Рейчел Зеглер очолила топ стрімінгу Disney+ після провалу в кінотеатрах

«Білосніжка» з головною акторкою Рейчел Зеглер / Disney+

Рімейк стрічки «Білосніжка» з Рейчел Зеглер несподівано став хітом на стрімінговій платформі Disney+. На тлі того, що фільм — один з найбільших фінансових провалів Disney за останні роки.

11 червня «Білосніжка» дебютувала на Disney+, і одразу «захопила» чарти у 12 країнах світу. Фільму якось вдалося очолити перше місце серед найпопулярніших фільмів сервісу, а також низки інших. Наприклад, згідно з FlixPatrol, «Білосніжка» опинилася у стрімінгових чартах на четвертому місці вже наступного дня після прем’єри. На JustWatch рімейк зараз третій за популярністю у США, поступаючись лише «Любов і милосердю» (2014) та сиквелу «Аудитор 2», який транслюється на Prime Video.

Швидше за все, на неочікуваний успіх в онлайні вплинув сімейний характер стрічки та вдалий момент запуску. Можливо рімейк частково викликав інтерес на тлі анімаційного хіта «Ліло і Стіч», який зараз також у трендах стрімінгу.

Позитивна динаміка дивує, оскільки виробництво фільму обійшлося компанії приблизно у $400 млн, але у прокаті він зібрав лише $205 млн. У головних ролях були Рейчел Зеглер (Білосніжка), Ґаль Ґадот (Зла Королева) та Ендрю Бернап, який виконав роль нового персонажа — Джонатана. І саме Рейчел Зеглер масово захейтили глядачі, а в мережі створили безліч нищівних мемів.

Частину фанатів роздратував вибір акторки латиноамериканського походження та її акторські навички. Хоча до прем’єри і сама Зеглер «додала вогню» в ситуацію, коли назвала оригінал 1937 року «застарілим», а стосунки між Білосніжкою та Прекрасним Принцом — «дуже дивними». Ще однією причиною хейту стали її політичні заяви, пов’язані з ізраїльсько-палестинською війною. Це викликало суперечки, особливо через її співпрацю з Галь Гадот, яка має проізраїльську позицію.

Окрема хвиля критики — щодо вигляду семи гномів, які у рімейку стали «чарівними істотами», і Disney більше не називає їх гномами. Ці зміни лише підігріли дискусію навколо стрічки ще до її релізу.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Попри низькі оцінки від критиків — 48% на Rotten Tomatoes і рейтинг 1,6 на IMDb — аудиторія виявилася більш поблажливою. Глядацький рейтинг на Rotten Tomatoes становить 74%, а на перевіреній аудиторії — 71%. Частина користувачів хвалила пісні та загальну атмосферу стрічки. Як бачимо, рімейк «Білосніжки» провалився в кінотеатрах, зате на домашніх екранах його сприйняли набагато тепліше.

Джерело: Screen Rant