Глядачі обвалили рейтинг серіалу «Залізне серце» від Marvel до 32% на Rotten Tomatoes — ще до виходу перших епізодів

Кадр з серіалу «Залізне серце» / Marvel, Disney+

Відсьогодні перші три епізоди серіалу «Залізне серце» транслюються на Disney+, однак з рейтингом шоу коїться щось дивне.

Як помітив сайт Collider, ще за кілька годин до виходу шоу отримало глядацький рейтинг на Rotten Tomatoes всього у 32% — очевидний рев’ю-бомбінг, який, як припускають, був пов’язаний із вибором темношкірої акторки на головну роль. Подібним дорелізним сприйняттям відзначився й офіційний трейлер «Залізного серця», який наразі налічує близько півмільйона дизлайків.

З релізом шоу ситуація дещо виправилась і актуальний рейтинг на цей час такий: 73% від критиків і 71% від глядачів, де оцінки варіюються від «найкращого до найгіршого серіалу MCU».

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«У нинішньому вигляді “Залізне серце” просто не розвивається належним чином, починаючи плоско і закінчуючи плоско, і хоча є певна ескалація пограбувань та моральна дилема, з якою стикається Рірі, я не можу пояснити, чому це серіал із шести епізодів, а не з дев’яти. Імпульс та загальна структура недосконалі, тоді як такі елементи, як статус Рірі як антигероя — я бачив одне інтерв’ю, в якому продюсер порівняв її з Волтером Вайтом чи Тоні Сопрано, що зовсім не проявляється — та еволюція лиходіїв сезону здаються різкими. Коли Marvel може замазати недоліки оповіді видовищністю, ці недоліки легше ігнорувати, але “Залізне серце” затьмарене тим, що, здається, має значно менший бюджет, ніж у його аналогів», — Даніель Фінберг, Hollywood Reporter.

«”Залізне серце” — це захоплива історія про обмеження геніальності, чи то подолання нестачі грошей, чи то зміна законів всесвіту, як смерть. Це також багато інших історій одночасно, жодна з яких не є достатньо зосередженою чи зворушливою», — Елісон Герман, Variety.

«Здебільшого, проблема полягає в Рірі та Торн. Розповісти жваву та захопливу історію про персонажа, поглинутого горем, цілком можливо — див. “ВандаВіжн”, найкращий серіал MCU з усіх. Але Рірі така похмура та байдужа, що “Залізне Серце” майже зупиняється щоразу, коли сцена розповідає про головного героя. Це рідкісний промах для компанії, яка зазвичай чудово підбирає акторів… Майже всі решта викликають більше захоплення, коли увага перемикається на них, особливо на Наталі (Лірік Росс), яка повертається до віртуального життя як новий штучний інтелект броні», — Алан Сепінволл, Rolling Stone.

«Залізне серце» — це серіал про таку собі дівочу версію Тоні Старка, підлітка-винахідницю Рірі Вільямс (Домінік Торн), яка налаштована створити власні ідеальні залізні обладунки. Чінака Годж («Опівнічний клуб») адаптувала сценарій за коміксами Браяна Майкла Бендіса й Майка Деодато, режисерами виступили Сем Бейлі та Анджела Барнс, а виконавчим продюсером — Раян Куглер (Куглер режисував фільм «Чорна пантера: Ваканда назавжди», в якому вперше дебютувала персонажка Торн).

Перші три епізоди «Залізного серця» вже доступні для перегляду на Disney+, тоді як прем’єра другої половини сезону відбудеться 1 липня.