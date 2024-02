Indiana Jones, Starfield та Hi-Fi Rush на PS5 — Microsoft розглядає випуск ексклюзивів Xbox на консолі Sony та Nintendo

Відразу кілька авторитетних джерел незалежно одне від одного повідомили, що наближаються великі зміни в стратегії Microsoft щодо відеоігор — начебто Indiana Jones and the Great Circle, анонсована Bethesda на нещодавньому показі Xbox Developer_Direct, зрештою може вийти на PS5. Серед майбутніх ймовірних релізів на суперницькій PlayStation також згадуються Halo: The Master Chief Collection та Hellblade 2.

Інсайдери повідомляють, що у Microsoft зароджується новий мультиплатформний підхід до деяких ігор Xbox, і зараз компанія зважує, які тайтли зрештою збережуть ексклюзивність, а які в недалекому майбутньому вийдуть на Switch або PS5. І, схоже, що майбутна гра про «Індіану Джонса» стане частиною цієї нової хвилі мультиплатформних ігор.

Нова стратегія з мультиплатформним підходом щодо окремих ігор поки що не затверджена остаточно, тож, як завжди у таких випадках, дуже ймовірні зміни щодо конкретних ексклюзивів Xbox, платформ та термінів доступності. Водночас зазначається, що Bethesda попередньо планує реліз Indiana Jones на грудень 2024 року як тимчасовий ексклюзив на Xbox і ПК, і вже за кілька місяців гра дістанеться PS5.

Водночас повідомляється, що Sea of Thieves та Hi-Fi Rush разом з іншими також розглядаються до релізу на консолях конкурентів. І анонс Hi-Fi Rush для “чужих” платформ має відбутися за кілька тижнів — минулого тижня датамайнери розкопали ігрові ассети, що натякають на реліз гри для PS5 та Nintendo Switch. Водночас XboxEra повідомляє, що Microsoft планує перенести Starfield на PS5 після виходу доповнення “Shattered Space” для Xbox і ПК.

Всі ігри Xbox, які, за чутками, вийдуть на PS5

✅ Indiana Jones

✅ Starfield

✅ Doom Year Zero

✅ Hi-Fi Rush

✅ Sea of Thieves

✅ Microsoft Flight Simulator

✅ Halo Infinite

✅ Pentiment

✅ Grounded

Минулого року під час суду між Microsoft та FTC ми дізналися про існування угоди між Disney та Bethesda, яка спочатку передбачала реліз гри про Індіану Джонса на PlayStation — а після вже після поглинання Bethesda у Microsoft вирішили зробити її ексклюзивом Xbox. Якщо зрештою все це виявиться правдою, і Halo вийде на PS5, можна собі тільки уявити «щиру радість» та захоплені вигуки «СПЕЕЕЕЕНСЕР!!!!» окремих фанатів Xbox із довгим затягуванням звуку «е», щоб всі сповна відчули їхній біль від цього доленосного рішення.