Індустрія штучного інтелекту у величезному кредиті з сумнівним поверненням: "Фінансування на 20-30 років без перспектив на п’ять"

Про “бульбашку” штучного інтелекту вже говорять не тільки скептики, але й голови провідних компаній галузі та інвестори. Попри шалені вкладення, досі немає впевнених перспектив прибутковості.

За даними Bloomberg, у той час, як JPMorgan Chase та Mitsubishi UFJ Financial Group очолюють продаж кредиту на суму понад $22 млрд для підтримки плану Vantage Data Centers щодо будівництва величезного центру обробки даних, а Meta отримує $29 млрд від Pacific Investment Management та Blue Owl Capital на будівництво іншого, CEO OpenAI Сем Альтман вбачає паралелі з кризою доткомів 1990-х років, як повідомляє The Verge. За оцінками компанії, у майбутньому їй знадобляться трильйони доларів на розбудову інфраструктури ШІ.

Небачені інвестиції та кредитування відбуваються у той час, коли ШІ фактично не приніс жодної глобально помітної фінансової користі. Массачусетський технологічний інститут публікує звіт, за яким 95% проєктів генеративного ШІ в корпоративному секторі не принесли прибутку. У дослідженні Стенфордського університету йдеться про 13% захоплених ШІ місць для початківців у вразливих галузях, знову ж, здебільшого без помітної вигоди та з перешкоджанням молодим фахівцям в отриманні необхідного професійного досвіду. Інвестори та експерти починають виявляти занепокоєність.

“Для інвесторів цілком природно згадувати початок 2000-х, коли телекомунікаційні компанії, можливо, надмірно нарощували активи та надмірно позичали кошти, і ми спостерігали значні списання цих активів. Тож бум штучного інтелекту, безумовно, ставить під сумнів питання сталого розвитку в середньостроковій перспективі”, — каже Деніел Сорід, керівник американського відділу інвестицій в Citigroup.

Початкове створення інфраструктури, необхідної для навчання та роботи моделей штучного інтелекту, значною мірою фінансувалося самими компаніями-розробниками ШІ, серед яких гіганти Google, Meta та інші. Однак останнім часом гроші все частіше надходять від інвесторів в облігації та приватних кредиторів. Багато великих технологічних компаній раніше фінансували нову інфраструктуру коштом корпоративного боргу, який, ймовірно, є безпечним завдяки наявним грошовим потокам. Зараз значна частина боргового фінансування надходить з приватних кредитних ринків.

“Приватне кредитування штучного інтелекту протягом останніх трьох кварталів становить щонайменше $50 млрд на квартал. Навіть без урахування мегаугод від Meta та Vantage, вони вже забезпечують вдвічі-втричі більше, ніж публічні ринки”, — розповів Метью Міш, керівник відділу кредитної стратегії UBS.

Багато нових обчислювальних центрів фінансуються коштом комерційних іпотечних цінних паперів, прив’язаних не до корпоративної особи, а до платежів, що генеруються комплексами. За оцінками JPMorgan Chase, цього місяця, обсяг CMBS для структури штучного інтелекту вже зріс на 30% — до $15,6 млрд порівняно з загальним показником за весь 2024 рік.

8 серпня Деніел Сорід та його колеги з Citigroup опублікували звіт, присвячений конкретним ризикам для комунальних компаній, які збільшили обсяги запозичень для будівництва електричної інфраструктури, необхідної для живлення енергомістких ЦОД. Вони та інші аналітики поділяють загальне занепокоєння щодо величезних витрат зараз, доки проєкти ШІ не продемонструють свою здатність генерувати дохід у довгостроковій перспективі.

“Угоди щодо центрів обробки даних — це фінансування на 20-30 років для технології, про яку ми навіть не знаємо, який вигляд вона матиме через п’ять років. Ми консервативно оцінюємо грошові потоки наперед, оскільки не знаємо, який вигляд вони матимуть, для цього немає історичної основи”, — розповідає Рут Ян, глобальна керівниця відділу аналітики приватного ринку в S&P Global Ratings.

UBS Group зазначає, що стрес почав проявлятися у зростанні обсягів кредитів у натуральній формі, що надаються технологічно орієнтованим приватним кредиторам. За даними UBS, у другому кварталі дохід від цього у кредитних компаніях досяг найвищого рівня з 2020 року у 6%.

Крах штучного інтелекту зруйнує світ — компанії ШІ переоцінені більше, ніж доткоми свого часу

Але грошові інвестиції навряд припиняться найближчим часом: кредитні компанії постійно залучають капітал і він має кудись йти, а зараз вони розглядають гіпермасштабовані компанії, котрі займаються у тому числі й ШІ, як довгостроковий інфраструктурний актив.

