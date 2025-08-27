Новини IT-бізнес 27.08.2025 comment views icon

ШІ "з’їв" 13% вакансій джуніорів у програмуванні, фінансах та техобслуговуванні за три роки, — дослідження Стенфорда

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

ШІ "з’їв" 13% вакансій джуніорів у програмуванні, фінансах та техобслуговуванні за три роки, — дослідження Стенфорда
Depositphotos

Молоді фахівці протягом трьох років втратили більш ніж десяту частину можливостей працевлаштування через ШІ. Джуніори страждають, а ситуація мідлів і вище покращилася.

Нове дослідження Стенфордського університету показує, що штучний інтелект значно ускладнює початківцям пошук роботи у розробці ПЗ, обслуговуванні клієнтів, фінанси та адміністрування, повідомляє Bloomberg. За останні три роки їхня зайнятість знизилася на 13%.

За оцінками авторів, Лабораторії цифрової економіки Стенфорду та економіста Еріка Бріньйольфссона, найбільше від цього постраждали молоді люди віком 22-25 років. Дослідження, зокрема, відстежувало дані системи обробки заробітної плати Automatic Data Processing та розглядало відомості про заробітну плату тисяч компаній з загалом мільйонами співробітників у США.

Водночас тенденції працевлаштування залишилися незмінними або покращилися для більш досвідчених працівників у тих самих галузях — навіть тих, де найсильніше скоротилися початкові посади. Ймовірно, продуктивність старших працівників підвищилася завдяки ШІ, або ж, як у випадку найбільшого австралійського банку, на них просто перейшла частина обов’язків з ліквідованих посад. Також зросла зайнятість недосвідченої молоді у низькотехнологічних галузях.

Хоча недавнє дослідження MIT показало, що більшість підприємств, які використовують ШІ, не побачили значного покращення прибутковості, багато компаній все ж впровадили ШІ коштом посад для початківців. Як зазначає Tom’s Hardware, у деяких галузях таке впровадження може зашкодити зростанню початківців і певною мірою “знекровити” їх.

“ШІ сам по собі зникне”: засновник розробки ШІ в Google застерігає від розбудови кар’єри в галузі

Існує два підходи щодо впровадження ШІ: звільнити та ліквідувати посади “непотрібних” або ж підвищити продуктивність роботи та нарощувати оберти бізнесу без скорочення робочої сили. Якщо штучний інтелект змусить високопродуктивних працівників працювати краще, але ліквідує ролі, які дозволили їм досягти цього досвіду, звідки візьметься наступне покоління програмістів, бухгалтерів та помічників адміністраторів?

Популярні новини

arrow left
arrow right
Найбільший офер в історії ШІ: Цукерберг пропонував $1,25 млрд інженеру нейромереж за перехід в Meta, а той відмовився
Джеймс Кемерон вважає ШІ однією з трьох екзистенційних загроз: "Небезпека апокаліпсису в стилі Термінатора існує"
Більше ШІ у пошук: Google Web Guide «зручно групуватиме посилання»
Експеримент з ШІ в кол-центрі: більше заважав, ніж допомагав
Голова NVIDIA Дженсен Хуанг каже, що ШІ робить його розумнішим, і сперечається з дослідженням MIT
Марк Цукерберг радіє, що час у Facebook та Instagram зріс завдяки ШІ-сміттю, та хоче принести його у розумні окуляри
Готуйтесь червоніти: YouTube визначатиме вік користувачів на основі історії переглядів
McDonald's замість IT: студенти-програмісти у США не можуть знайти роботу за фахом
Південнокорейські дрони XAiDEN: один оператор керує 100 БПЛА
Ти був мені "другом", а став "офісним клерком": користувачі в розпачі від GPT-5
Перший футбольний матч між роботами — вони поводилися як малюки
Grok знов чудить: каже, що його вимкнули за Сектор Газа, Ілон Маск розповідає про "дурну помилку"
NVIDIA представила локальні ШІ-моделі на базі DeepSeek R1 — від 1,5 млрд до 32 млрд параметрів
ChatGPT захопив Tinder: на словах Іван Франко, на побаченні ніхто
Grok наш слон: ШІ-чатбот xAI потужно громить росіян правдою про їхнє вторгнення в Україну
Чатбот Claude місяць керував «міні-магазином» — втратив $200, збожеволів і поїхав на бізнес-зустріч до Сімпсонів
ChatGPT повівся на «трюк із мертвою бабусею» і видав ключі активації Windows 7
Google Pixel 10 отримають ШІ-помічника з редагування фото текстовими підказками
GPT-5 наближається: Windows 11, Microsoft 365 Copilot та Azure вже вносять зміни
"Я ганьба професії і цієї планети": код із помилками довів ШІ Gemini до істерики в "петлі самозневаги"
З глибоким сумом, ChatGPT: похоронні бюро генерують "ліниві" некрологи з допомогою ШІ
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати