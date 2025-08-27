ШІ "з’їв" 13% вакансій джуніорів у програмуванні, фінансах та техобслуговуванні за три роки, — дослідження Стенфорда

Depositphotos

Молоді фахівці протягом трьох років втратили більш ніж десяту частину можливостей працевлаштування через ШІ. Джуніори страждають, а ситуація мідлів і вище покращилася.

Нове дослідження Стенфордського університету показує, що штучний інтелект значно ускладнює початківцям пошук роботи у розробці ПЗ, обслуговуванні клієнтів, фінанси та адміністрування, повідомляє Bloomberg. За останні три роки їхня зайнятість знизилася на 13%.

За оцінками авторів, Лабораторії цифрової економіки Стенфорду та економіста Еріка Бріньйольфссона, найбільше від цього постраждали молоді люди віком 22-25 років. Дослідження, зокрема, відстежувало дані системи обробки заробітної плати Automatic Data Processing та розглядало відомості про заробітну плату тисяч компаній з загалом мільйонами співробітників у США.

Водночас тенденції працевлаштування залишилися незмінними або покращилися для більш досвідчених працівників у тих самих галузях — навіть тих, де найсильніше скоротилися початкові посади. Ймовірно, продуктивність старших працівників підвищилася завдяки ШІ, або ж, як у випадку найбільшого австралійського банку, на них просто перейшла частина обов’язків з ліквідованих посад. Також зросла зайнятість недосвідченої молоді у низькотехнологічних галузях.

Хоча недавнє дослідження MIT показало, що більшість підприємств, які використовують ШІ, не побачили значного покращення прибутковості, багато компаній все ж впровадили ШІ коштом посад для початківців. Як зазначає Tom’s Hardware, у деяких галузях таке впровадження може зашкодити зростанню початківців і певною мірою “знекровити” їх.

Існує два підходи щодо впровадження ШІ: звільнити та ліквідувати посади “непотрібних” або ж підвищити продуктивність роботи та нарощувати оберти бізнесу без скорочення робочої сили. Якщо штучний інтелект змусить високопродуктивних працівників працювати краще, але ліквідує ролі, які дозволили їм досягти цього досвіду, звідки візьметься наступне покоління програмістів, бухгалтерів та помічників адміністраторів?