Новини Ігри 19.08.2025 comment views icon

Inside у версії харків'ян: вийшло демо горор-платформера Floralis про пошуки сестри у світі хижих рослин

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Inside у версії харків'ян: вийшло демо горор-платформера Floralis про пошуки сестри у світі хижих рослин
Floralis / SolidCore Games

Харківська студія SolidCore Games випустила друге демо своєї пригодницької гри Floralis, яка атмосферою схожа на мікс Inside та Little Nightmares.

Події наративної головоломки-платформера розгортаються в занедбаному світі серед руїн людської цивілізації, де панують розумні хижі рослини. Головна героїня — дівчина, народжена з дерева. Вона вирушає на пошуки зниклої сестри.

Сюжет тримає на контрасті між крихкістю героїні та агресивним світом. На шляху доведеться тікати від рослин-хижаків, досліджувати руїни та використовувати довкілля собі на користь. Важливу роль відіграють головоломки: рослини реагують на світло й дотик, і це відкриває кілька способів їх подолати.

Inside у версії харків'ян: вийшло демо горор-платформера Floralis про пошуки сестри у світі хижих рослинInside у версії харків'ян: вийшло демо горор-платформера Floralis про пошуки сестри у світі хижих рослинInside у версії харків'ян: вийшло демо горор-платформера Floralis про пошуки сестри у світі хижих рослинInside у версії харків'ян: вийшло демо горор-платформера Floralis про пошуки сестри у світі хижих рослинInside у версії харків'ян: вийшло демо горор-платформера Floralis про пошуки сестри у світі хижих рослин

У грі багато взаємодії з предметами. Вони допомагають розкрити історію головної героїні та пояснюють, що сталося зі старим світом. Оточення ховає безліч деталей і підказок, а частина сцен залишається прихованою, якщо не дослідити локації уважно. Розробники виділяють кілька ключових особливостей:

  • Розумні джунглі — рослини виступають і хижаками, і частиною головоломок.
  • Гнучкі рішення — багато завдань можна пройти різними шляхами.
  • Таємниці світу — у грі є секретні шляхи та приховані сцени.
  • Особиста подорож — пошуки сестри поєднуються з поступовим відкриттям власного походження героїні.

Демоверсія стала доступна у Steam у межах Ukrainian Games Festival 2025, на якому представили майже 20 нових анонсів: від S.T.A.L.K.E.R. у 2D до піксельної Resident Evil. Разом з тим там за знижками можна придбати багато ігор наших розробників, зокрема інший хардкор-платформер Through the Nightmares про в’язницю жахів. Попереднє демо Floralis виходило кілька місяців тому — і воно виглядало пристойно, а деякі загадки виглядали не очевидно.

Наразі гравці можуть самостійно випробувати демоверсію в Steam і додати проєкт до списку бажаного. Згодом демоверсія очікується й на Xbox Series X|S. Дати релізу поки що немає.

Джерело: пресреліз SolidCore Games

Популярні новини

arrow left
arrow right
Збройні сили України зʼявляться в тактичному шутері Squad
GSC представила дорожню карту S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2025 рік — оновлення рушія, прилади нічного бачення і нові місії
Бос IO скоротив витрати на Hitman 3 уп'ятеро через один хитрий прийом. До чого тут туалети?
Death Stranding 2 має приховану катсцену, яку можна побачити лише у свій день народження
Borderlands 4 доступна для передзамовлення — менше $80, три видання та майбутні DLC
Assassin's Creed Shadows отримала патч 1.0.7 — золоті катани, New Game+ та прокачка до 80 рівня
Grounded 2 вийшла в ранньому доступі Steam — «лист любові» до оригіналу з 78% схвальних відгуків
У PS Store стартував великий літній розпродаж — Ghost of Tsushima, Silent Hill та інші зі знижками до 90%
П’ять босів, знаки і мечі Геральта — Oblivion Remastered отримала мод розміром із DLC, натхненний The Witcher
Ghost of Yōtei показала 22 хвилини геймплею — п’ять типів зброї, допити і табори в полі
Виживання в S.T.A.L.K.E.R. 2? В GSC натякають на більш хардкорний режим
Бета Battlefield 6 встановила рекорд серії в Steam з піком 520 000 гравців
Четверо друзів, старий будинок і проклята настолка — Ludogram представила горор Invokyr
У Steam триває фестиваль 4X-стратегій — Stellaris, Age of Wonders та інші зі знижками до -90%
Cyberpunk 2077 вийде на Mac 17 липня — разом із патчем 2.3 та DLC Phantom Liberty
Elden Ring у 2D, де грають за фінального боса: в Steam вийшла гра The Dark Queen of Mortholme
Відео RPG Dungeons & Dragons «злили» у мережу — привіт, Dragon Age і Baldur’s Gate
"Старі" геймери витрачають більше грошей на відеоігри, аніж молодь — звіт Circana
Sony оголосила безплатну роздачу Diablo 4 на 15‑ту річницю PS Plus
Фан зібрав інтерактивну мапу GTA 6 на основі трейлерів і витоків
У Steam стартував розподаж польських ігор — Dying Light, Ghostrunner та інші зі знижками до 90%
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати