Inside у версії харків'ян: вийшло демо горор-платформера Floralis про пошуки сестри у світі хижих рослин

Floralis / SolidCore Games

Харківська студія SolidCore Games випустила друге демо своєї пригодницької гри Floralis, яка атмосферою схожа на мікс Inside та Little Nightmares.

Події наративної головоломки-платформера розгортаються в занедбаному світі серед руїн людської цивілізації, де панують розумні хижі рослини. Головна героїня — дівчина, народжена з дерева. Вона вирушає на пошуки зниклої сестри.

Сюжет тримає на контрасті між крихкістю героїні та агресивним світом. На шляху доведеться тікати від рослин-хижаків, досліджувати руїни та використовувати довкілля собі на користь. Важливу роль відіграють головоломки: рослини реагують на світло й дотик, і це відкриває кілька способів їх подолати.

У грі багато взаємодії з предметами. Вони допомагають розкрити історію головної героїні та пояснюють, що сталося зі старим світом. Оточення ховає безліч деталей і підказок, а частина сцен залишається прихованою, якщо не дослідити локації уважно. Розробники виділяють кілька ключових особливостей:

Розумні джунглі — рослини виступають і хижаками, і частиною головоломок.

Гнучкі рішення — багато завдань можна пройти різними шляхами.

Таємниці світу — у грі є секретні шляхи та приховані сцени.

Особиста подорож — пошуки сестри поєднуються з поступовим відкриттям власного походження героїні.

Демоверсія стала доступна у Steam у межах Ukrainian Games Festival 2025, на якому представили майже 20 нових анонсів: від S.T.A.L.K.E.R. у 2D до піксельної Resident Evil. Разом з тим там за знижками можна придбати багато ігор наших розробників, зокрема інший хардкор-платформер Through the Nightmares про в’язницю жахів. Попереднє демо Floralis виходило кілька місяців тому — і воно виглядало пристойно, а деякі загадки виглядали не очевидно.

Наразі гравці можуть самостійно випробувати демоверсію в Steam і додати проєкт до списку бажаного. Згодом демоверсія очікується й на Xbox Series X|S. Дати релізу поки що немає.

Джерело: пресреліз SolidCore Games