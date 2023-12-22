Новини Ігри 22.12.2023 о 13:50 comment views icon

Insomniac Games через провайдерів інтернету розсилає повідомлення про порушення авторського права (після зливу даних)

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Юрій Орос

Автор новин

Insomniac Games через провайдерів інтернету розсилає повідомлення про порушення авторського права (після зливу даних)

У Twitter почали з’являтися повідомлення про те, що Insomniac Games надсилає повідомлення про порушення авторських прав через інтернет-провайдерів, таких як Comcast.

Провайдерам легко відстежувати активність користувачів в Інтернеті, що, звісно, включає незаконне завантаження та обмін збірками ігор, які перебувають на стадії розробки та були викрадені, власне як і сталося з Insomniac Games та її Marvel’s Wolverine.

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Власник авторських прав визначив IP-адресу, пов’язану з вашим обліковим записом Xfinity на той час, як джерело творів, що порушують авторські права… Нагадуємо вам, що використання нашої служби в будь-який спосіб, що є порушенням будь-якого твору, захищеного авторським правом, є порушенням політики Comcast щодо захисту авторських прав і може призвести до припинення дії вашої служби та облікового запису.

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