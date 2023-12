Insomniac Games через провайдерів інтернету розсилає повідомлення про порушення авторського права (після зливу даних)

У Twitter почали з’являтися повідомлення про те, що Insomniac Games надсилає повідомлення про порушення авторських прав через інтернет-провайдерів, таких як Comcast.

Провайдерам легко відстежувати активність користувачів в Інтернеті, що, звісно, включає незаконне завантаження та обмін збірками ігор, які перебувають на стадії розробки та були викрадені, власне як і сталося з Insomniac Games та її Marvel’s Wolverine.

Internet service providers are sending DMCA notices to people who downloaded the leaked Marvel’s Wolverine play build pic.twitter.com/zcnl9C6vli

