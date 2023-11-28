Instagram рекомендує «відверто сексуальне відео» та «‎небезпечні кадри з дітьми» — користувачам, які підписані виключно на підлітків

Небезпечний контент транслюється поряд з рекламою відомих американських брендів, як-от Disney, Walmart і навіть The Wall Street Journal.
Після суперечки навколо антисемітизму на X і відходу великих рекламодавців з платформи, в центр уваги потрапили й соцмережі Meta. Журналісти The Wall Street Journal провели експеримент, в якому створили облікові записи в Instagram, що стежили виключно за підлітками, зокрема юними гімнастками, та перевірили, який контент рекомендують акаунтам.
Під час тестування виявилось, що в Reels часто висвічувались «небезпечні кадри з дітьми, а також відверто сексуальні відео для дорослих» — реклама, яка мала бути забороненою на платформах Meta. Небезпечний контент був перемішаний з рекламою відомих американських брендів, таких як Disney, Walmart, Pizza Hut, Bumble, Match Group і навіть сам The Wall Street Journal.
У звіті зазначається, що Канадський центр захисту дітей повідомив про аналогічні результати у власних окремих тестах.
У той час як Walmart і Pizza Hut відмовилися від коментарів, решта прибрали свою рекламу з Meta або звернулись до компанії з вимогою усунути проблему. Враховуючи попередні суперечки щодо X, рекламодавці, очевидно, стали більш чутливими до контенту, який відображається поряд з їхніми оголошеннями. Meta тим часом повідомила клієнтам, що проводить розслідування та сплатила за аудит, який «визначить, яка часто реклама компаній з’являється поряд із контентом, який вони вважають небезпечним».
Експерименти не обов’язково відображають реальний досвід користувачів, але, як зазначають нинішні та ексспівробітники Meta в коментарях WSJ, тенденція Instagram пропонувати контент із дитячою сексуалізацією була давньою проблемою, ще до запуску Reels. Та ж група людей припустила, що ефективне рішення вимагатиме повного оновлення алгоритмів, чого Meta не дуже хоче, оскільки зміни можуть негативно вплинути на ефективність трафіку.
Вакансії
Senior 2D UI Artist YozmaTech, Віддалено, з/п 3000
Senior Full-Stack Engineer (React, Next.js) Top Rent App, Віддалено
Алгоритми Instagram рекомендують сторінки, які поширюють контент з педофілією – The Wall Street Journal