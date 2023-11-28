Instagram рекомендує «відверто сексуальне відео» та «‎небезпечні кадри з дітьми» — користувачам, які підписані виключно на підлітків

Небезпечний контент транслюється поряд з рекламою відомих американських брендів, як-от Disney, Walmart і навіть The Wall Street Journal.

Після суперечки навколо антисемітизму на X і відходу великих рекламодавців з платформи, в центр уваги потрапили й соцмережі Meta. Журналісти The Wall Street Journal провели експеримент, в якому створили облікові записи в Instagram, що стежили виключно за підлітками, зокрема юними гімнастками, та перевірили, який контент рекомендують акаунтам.

Під час тестування виявилось, що в Reels часто висвічувались «небезпечні кадри з дітьми, а також відверто сексуальні відео для дорослих» — реклама, яка мала бути забороненою на платформах Meta. Небезпечний контент був перемішаний з рекламою відомих американських брендів, таких як Disney, Walmart, Pizza Hut, Bumble, Match Group і навіть сам The Wall Street Journal.

У звіті зазначається, що Канадський центр захисту дітей повідомив про аналогічні результати у власних окремих тестах.

У той час як Walmart і Pizza Hut відмовилися від коментарів, решта прибрали свою рекламу з Meta або звернулись до компанії з вимогою усунути проблему. Враховуючи попередні суперечки щодо X, рекламодавці, очевидно, стали більш чутливими до контенту, який відображається поряд з їхніми оголошеннями. Meta тим часом повідомила клієнтам, що проводить розслідування та сплатила за аудит, який «‎визначить, яка часто реклама компаній з’являється поряд із контентом, який вони вважають небезпечним».

Експерименти не обов’язково відображають реальний досвід користувачів, але, як зазначають нинішні та ексспівробітники Meta в коментарях WSJ, тенденція Instagram пропонувати контент із дитячою сексуалізацією була давньою проблемою, ще до запуску Reels. Та ж група людей припустила, що ефективне рішення вимагатиме повного оновлення алгоритмів, чого Meta не дуже хоче, оскільки зміни можуть негативно вплинути на ефективність трафіку.