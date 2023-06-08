Алгоритми Instagram рекомендують сторінки, які поширюють контент з педофілією – The Wall Street Journal

Видання The Wall Street Journal у співпраці з вченими Стенфордського та Массачусетського університетів дослідило систему рекомендацій в Instagram, яка, як виявилось, просуває контент з педофілією.

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Облікові записи, які виявили дослідники, рекламували себе за допомогою доволі відвертих хештегів, таких як #pedowhore, #preteensex і #pedobait, і пропонували поділитись контентом, який включав відео та зображення педофілії чи зоофілії.

Після перегляду цих сторінок Instagram одразу рекомендував тестовому акаунту дослідників підписатись на кілька схожих облікових записів:

«Якщо слідувати лише кільком цим рекомендаціям – тестовий акаунт повністю заповнюється контентом, який сексуалізує дітей», – пише WSJ.

Meta у відповідь заявила, що створює внутрішню оперативну групу для розв’язання питань, порушених у ході розслідування.

«Експлуатація дітей — це жахливий злочин. Ми постійно досліджуємо способи активного захисту від такої поведінки», — заявили в компанії.

Згідно зі звітом Meta лише у січні було видалено 490 000 облікових записів, які порушували її політику щодо безпеки дітей, а за останні два роки загалом вилучено близько 27 мереж акаунтів, які поширювали педофілію. Також заблоковано тисячі хештегів, пов’язаних із сексуалізацією дітей, і обмежено ці терміни для використання у пошуку.

Алекс Стамос – нині голова Стенфордської інтернет-обсерваторії, а у минулому керівник служби безпеки Meta – каже, що компанія має посилити зусилля для усунення таких проблем:

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«Те, що команда з трьох науковців з обмеженим доступом може знайти таку величезну мережу, має викликати тривогу в Meta. Я сподіваюся, що компанія знову інвестує в людей-модераторів».

Водночас соцмережа часто ігнорувала або відхиляла повідомлення про виявлення матеріалів із жорстоким поводженням з дітьми. В одному з випадків скаргу надіслали на акаунт, який рекламував публікацію із підписом «цей підліток чекає на вас, збоченці». У відповідь Instagram надіслав автоматичне повідомлення:

«Через велику кількість звернень, наша команда не змогла переглянути цю публікацію».

Дослідження не оминуло увагою й інші соцмережі, однак платформи Meta в цьому випадку продемонстрували найбільшу кількість порушень. За даними WSJ, у Twitter було виявлено 128 облікових записів, які пропонували продавати матеріали про сексуальне насильство над дітьми; у TikTok такий контент не поширювався, а Snapchat «не активно рекламував такі мережі» (оскільки він в основному використовується для прямого обміну повідомленнями).

Головний технолог Стенфордської інтернет-обсерваторії Девід Тіль каже, що Instagram просто «не знаходить правильного балансу між системами рекомендацій, розробленими для залучення користувачів, і функціями безпеки, які перевіряють і видаляють небезпечний контент».