Ілон Маск відвідав Ізраїль після звинувачень в антисемітизмі — і обговорює запуск Starlink в Секторі Газа

У понеділок Маск прилетів до Ізраїлю, щоб відвідати регіон, де 7 жовтня ісламська бойова група ХАМАС вбила 1200 людей.

Попри всі коментарі та рішення Маска, світові лідери не можуть його довго критикувати — найбагатша людина світу контролює потужні технологічні інструменти. У цьому випадку, він використовує інтернет-сервіс Starlink, як засіб свого політичного впливу.

«Маск — гравець глобального порядку, який, ймовірно, мав би мати місце в Раді Безпеки ООН», — сказала Техілла Шварц Альтшулер, старший науковий співробітник Ізраїльського інституту демократії.

Тим часом міністр зв’язку Ізраїлю Шломо Кархі написав у Twitter, що обговорює угоду зі Starlink.

Минулого місяця Маск запропонував надавати інтернет-послуги Газі та сказав, що Starlink допоможе підтримувати зв’язок із «міжнародно визнаними організаціями допомоги». Але Кархі на той час відхилив пропозицію, заявивши, що «ХАМАС використає це для терористичної діяльності».

Маск, який називає себе абсолютистом свободи слова, часто обговорює політичні питання на X, який він придбав минулого року за $44 мільярди. Однак останнього разу він зайшов занадто далеко, схваливши антисемітський допис, в якому стверджувалось, що євреї мають «ненависть» до білих людей.

Глобальна відповідь була швидкою та жорстокою — великі компанії, такі як Apple i Disney, призупинили рекламу на платформі. The New York Times повідомила, що відтік рекламодавців може обійтися X в $75 мільйонів доходу цього року.

Незрозуміло, як відбулася поїздка Маска до Ізраїлю — його запросив прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу чи мільярдер сам ініціював візит. Але загалом теплий прийом в країні поєднав у собі прохання регулювати антисемітські коментарі на X з обговоренням супутників.

«Дії говорять більше, ніж слова», — написав у понеділок Маск на X.

Зараз Starlink має понад 4500 супутників — більш ніж половина усіх активних сателітів, що забезпечують Землю швидкісним інтернетом. Торік компанію оцінювали у $140 млрд, а нещодавно Маск оголосив про її беззбитковість, що може означати потенційний вихід на біржу.

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З перших днів повномасштабного вторгнення росії Starlink забезпечував супутниковим інтернетом Україну, хоча послуга і залежала від деяких примх Маска. Той торік зокрема запропонував Україні поступитися Кримом росії у рамках мирної угоди — та, ясна річ, зіткнувся з різкою критикою. Після цього мільярдер погрожував припинити надання інтернет-послуг країні через фінансове навантаження на SpaceX — зрештою Пентагон взяв витрати на себе.

Маск також відмовився активувати Starlink біля Криму, що завадило українським військовим атакувати російський флот — мільярдер пояснив своє рішення тим, що не хоче співучасті у війні та ескалації конфлікту, отримавши схвалення від російських посадових осіб.

Тайвань тим часом шукає власного постачальника супутникових інтернет-послуг — Маск і його Starlink є очевидним рішенням, але мільярдеру не довіряють через бізнес-зв’язки мільярдера з Китаєм та пропекінські коментарі (Маск якось пропонував зробити Тайвань спеціальним адміністративним районом Китаю — у відповідь тайванські чиновники порекомендували мільярдеру «найняти політичного радника‎»).

Попри те, що політичні погляди Маска часто призводять до суперечок зі світовими лідерами — останніми місяцями він доклав зусиль щодо Ізраїлю. Маск і Нетаньягу у вересні зустрічалися в Каліфорнії, де обговорювали питання розгулу антисемітизму на X. Маск тоді сказав:

«Я, очевидно, проти антисемітизму. Я проти всього, що пропагує ненависть і конфлікт».

У понеділок Нетаньягу показав Маску відео жорстоких злочинів, скоєних ХАМАСом. Двоє чоловіків поговорили в публічному ефірі на X і домовилися про допомогу у відновленні Гази та підтримку палестинців.

Якщо мета Нетаньягу полягала в тому, щоб переконати Маска в жорстокості ХАМАСу і ненависті до Ізраїлю, він, можливо, досяг цього. Але, за словами Техілли Шварц Альтшулер, старшого наукового співробітника Ізраїльського інституту демократії, влада Маска як власника Starlink і X значно переважує його особисті переконання.

«Ми бачимо, що X не видаляє жодного неонацистського антисемітського контенту та облікових записів — від президента Ірану до Джексона Гінкла», — сказала вона, маючи на увазі американського політичного коментатора та впливового користувача соціальних мереж. «Це суперечить стандартам спільноти X, яка фінансово компенсує ці облікові записи на основі нового плану поширення реклами».

Маск тим часом підбив підсумки свого візиту коротким коментарем в X:

«‎Як би це банально не звучало, я бажаю миру в усьому світі».

Джерело: Bloomberg