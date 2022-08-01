Інструмент GFP-GAN на базі ШІ дозволяє відновлювати старі пошкоджені фотографії

Дослідниками Tencent розробили новий інструмент на базі ШІ, який може відновлювати пошкоджені портрети та портрети з низькою роздільною здатністю, створюючи на їх основі якісніші зображення без пошкоджень. Ця розробка отримала назву GFP-GAN (Generative Facial Prior-Generative Adversarial Network).

Даний інструмент об’єднує інформацію з двох моделей штучного інтелекту, щоб заповнити недостатні деталі фотографії реалістичними деталями. На виконання цих операцій потрібно лише кілька секунд. При цьому забезпечуються висока точність та якість.

Звичайні методи тонко налаштовують наявну модель ШІ для відновлення зображень шляхом вимірювання відмінностей між штучними й реальними фотографіями. За словами вчених, це часто призводить до неякісних результатів. У новому підході використовується попередньо навчена версія наявної моделі NVIDIA StyleGAN-2 для інформування власної моделі на кількох етапах створення зображення. Цей метод спрямований на збереження «ідентичності» людей на фотографії з особливим акцентом на рисах обличчя, таких як очі та рот.

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Зацікавлені користувачі можуть безплатно випробувати демоверсію GFP-GAN. А для авторів доступний код, що дозволяє впровадити технологію відновлення зображень у власні проєкти.

Джерело: Engadget