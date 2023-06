Intel представила PowerVia — технологію живлення, яка зробить процесори більш економічними та мініатюрними вже у 2024 році

У пресрелізі Intel розповіла про технологію живлення процесорів PowerVia. Вона дозволить зробити чипи більш економними та компактними Відповідно до нового методу шини живлення переносяться в нижню частину процесора та підводиться безпосередньо до компонентів, яки його потребують. Це позбавляє необхідності у бічних лініях живлення.

Акаунт VLSI 2023 опублікував у Twitter фотографії зі статті Intel від 2 червня, одна з яких була зроблена за допомогою тепловізора:

#VLSI2023 Highlight paper T1-1 “E-Core Implementation in Intel 4 with PowerVia (Backside Power) Technology” – Intel Corp.

Intel reports a high-yielding backside power delivery technology, PowerVia Technology*, and Intel E-Core Implementation in PowerVia Technology. pic.twitter.com/0us9rbUvQr

— IEEE Symposium on VLSI Technology and Circuits (@VLSI_2023) May 2, 2023