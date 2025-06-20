Відеокарти Sycom отримали кулери Noctua — RTX 5070 Ti, 5070 та 5060 Ti

Відеокарти Sycom Silent Master Graphics

Коли мова заходить про комп’ютерні комплектуючі, більшість користувачів дивиться на цифри в тестах, кількість ядер, частоти і гігабайти. Проте є одна річ, яку рідко пишуть на коробці з відеокартою, але яка буквально ріже слух — рівень шуму системи охолодження. Дратує, коли комп’ютер стоїть під столом і під час гри реве, мов пилосос. І от японська компанія Sycom вирішила, що з цим треба щось робити. Так з’явилися надтихі відеокарти серії Silent Master Graphics.

Sycom представила три моделі з серії GeForce RTX 50, які отримали назву Silent Master не просто так. Мова йде про RTX 5070 Ti (16 ГБ), RTX 5070 (12 ГБ) та RTX 5060 Ti (16 ГБ). Усі вони обладнані тихими вентиляторами від Noctua та спеціальними кулерами, які компанія розробила спільно з Nagao Manufacturing.

Флагман RTX 5070 Ti має пару відомих вентиляторів Noctua NF-A12x25 PWM. RTX 5070 використовує версію вентиляторів з меншими обертами (LS-PWM), а RTX 5060 Ti отримала компактні NF-A9x14 PWM.

Система охолодження виявилася справді тихою. Навіть під навантаженням старша модель дає всього 35,9 дБА (рівень неспішної розмови), середня — 34,9 дБА, а найменша — взагалі 19,9 дБА (тихіше за шепіт) на вентилятор. Для порівняння, деякі інші моделі RTX 5070 Ti під навантаженням можуть видавати понад 50 дБА шуму.

Проте у тихої та ефективної системи охолодження є один суттєвий недолік — вона велика. Як наслідок відеокарта RTX 5070 Ti займає майже 4 слоти (3,8, якщо бути точним) розширення у системному блоці. RTX 5070 ненабагато компактніша — 3,5 слоти. RTX 5060 Ti займає 2,5 слоти.

Цікаво, що попри ефективний кулер, жодна з карт не отримала заводського розгону. Частоти ядра відповідають еталонним: RTX 5070 Ti працює на 2295/2452 МГц, а RTX 5070 — на 2325/2512 МГц.

Також використовується пам’ять GDDR7 з пропускною здатністю 28 Гбіт/с і об’ємами від 12 до 16 ГБ, залежно від моделі. Це підтверджує, що ставка зроблена не на рекорди в бенчмарках, а на стабільність і тишу. Чутки натякають на появу в майбутньому ще й водяної версії. Можливо вона отримає заводський розгін.

Ще одна особливість нових відеокарт Sycom Silent Master Graphics полягає в тому, що жодна з них не продається окремо. Вони доступні лише як частина кастомних ПК у конфігураторі на сайті Sycom. Тим самим виробник знімає з користувача головний біль, що може виникнути під час розміщення гігантської відеокарти в системному блоці. Хай цим переймаються досвідчені інженери.

Джерело: videocardz