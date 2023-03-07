Intel завершила розробку техпроцесів 18A та 20A. Чипи 1,8 нм та 2 нм з’являться у 2024 році

Intel успішно завершила розробку виробничих процесів Intel 18A (1,8 нм) та Intel 20A (2 нм), які будуть використовуватись для виготовлення власних чипів компанії, а також мікросхем для клієнтів Intel Foundry Services.

Новина не означає, що виробничі вузли готові до використання з комерційною метою – Intel закінчила розробку, визначивши всі специфікації, матеріали, вимоги та цільові показники продуктивності для обох технологій.

Техпроцес Intel 20А спиратиметься на транзистори RibbonFET із затвором по всьому периметру і використовуватиме подачу живлення зі зворотного боку. Абсолютно нова конструкція транзисторів та одночасне додавання подачі живлення на тильну сторону – ризикований крок, але очікується, що 20A дозволить Intel обійти конкурентів, TSMC та Samsung. Intel планує розпочати виробництво чипів вже у першій половині 2024 року.

Виробничий процес Intel 18A сприятиме подальшому вдосконаленню технологій RibbonFET та PowerVia, а також зменшенню розмірів транзисторів. Розробка цього процесу, мабуть, йде настільки добре, що Intel перенесла початок його використання з 2025 року на другу половину 2024 року. Спочатку Intel планувала використовувати сканери ASML Twinscan EXE з оптикою з числовою апертурою 0,55 (NA), але оскільки компанія вирішила почати використовувати цю технологію раніше, їй доведеться покладатися на широке використання сканерів Twinscan NXE з оптикою з числовою апертурою 0,33, а також на подвійний шаблон EUV.

Технології виготовлення Intel 20A та 18A розробляються як для власних продуктів компанії, так і для мікросхем, які IFS вироблятиме для своїх ливарних клієнтів.

“Ми підтримуємо активну взаємодію з 7 з 10 найбільших клієнтів літографічного виробництва у поєднанні з постійним розширенням конвеєра, щоб включити 43 потенційних клієнтів та тестові чіпи партнерів з екосистеми”, — говорить Пет Гелсінгер, виконавчий директор Intel. “Крім того, ми продовжуємо працювати над Intel 18A і вже поділилися інженерним випуском PDK 0.5 (комплект для розробки процесів) з нашими провідними клієнтами та очікуємо, що остаточний виробничий реліз буде випущений в найближчі кілька тижнів”.

Джерело: Tom’s Hardware