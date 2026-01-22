Intel припиняє виробництво процесорів Core 12 Alder Lake

Нове повідомлення про зміни у продуктах (PCN) Intel сповістило про старт завершення “життєвого циклу” компонентів Alder Lake для настільних комп’ютерів.

Одне сповіщення охоплює всі десктопні процесори Core 12 покоління, а також Celeron G та Pentium Gold, а інше — чипсети Intel 600 для настільних комп’ютерів. Обидва повідомлення описують зміни у продуктах як припинення виробництва.

Процесори 12 покоління вийшли наприкінці 2021 року у складі першої платформи Intel для настільних комп’ютерів з підтримкою DDR5 та PCIe 5.0. З Alder Lake також з’явився сокет LGA1700 у парі з чипсетами серії 600. Як зазначає VideoCardz, чипи Alder Lake виявився найменш проблемною частиною ери LGA1700. Процесори Raptor Lake та їхні оновлення демонстрували нестабільність, яка фактично подовжила експлуатацію попередників.

Документи PCN замовлення та постачання конкретних артикулів, і не включають якихось обмежень для наявних систем на процесорах 12 покоління. Системи, які вже використовуються, продовжують працювати у звичайному режимі, а нові позиції будуть доступні лише з залишків на складах.

Intel вказує 10 квітня 2026 року як кінцевий термін для подання запитів на процесори tray до місцевих представників компанії, а 24 липня 2026 року встановлено як останню дату замовлення процесорів. Після цієї дати замовлення стають такими, що не підлягають скасуванню та поверненню, остання дата відвантаження прогнозується на 22 січня 2027 року. Нагадаємо, рік тому Intel припинила виробництво мобільних Alder Lake.