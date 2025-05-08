«Пісня гарна й нова»: Intel випустила ще одне виправлення нестабільності Raptor Lake після «остаточного» виправлення

З часу випуску останніх виправлень макрокоду наприкінці минулого року проблема процесорів Intel Raptor Lake вважалася розв’язаною. Проте вийшло оновлення мікрокоду 0x12F.
Патч 0x12F виправляє нестабільність вольтажу Vmin, яку, разом з іншими проблемами, восени 2024 року виправляло оновлення 0x12B. У своєму дописі щодо проблеми Intel перерахувала можливі причини нестабільності Core 13-го та 14-го поколінь, а також відповідні їм виправлення мікрокоду.
Нагадаємо, у 2024 році Intel зіткнулася з численними скаргами користувачів на нестабільність процесорів, зокрема в іграх. Наявні виправлення усунули їхні причини, проте поодинокі випадки траплялися. Принаймні частина процесорів, які експлуатувалися до виходу виправлень мікрокода, виявилися пошкодженими.
Оновлення 0x12F є розширенням та доповненням 0x12B додатковими виправленнями, які не були розглянуті раніше. Зокрема, 0x12F виправляє обмежену проблему, пов’язану з нестабільністю систем Raptor Lake, що працюють кілька днів поспіль з низькоактивними та малопотоковими робочі навантаженнями.
Intel підтвердила, що 0x12F не призводить до жодних додаткових погіршень продуктивності. Оновлення 0x12F стосується лише процесорів 13-го та 14-го поколінь і не стосується Intel Core Ultra 200S. Виробники материнських плат вже готують до випуску відповідні виправлення.
Джерела: Intel, Tom`s Hardware
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