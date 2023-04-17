«Interland: Безпека дітей в Інтернеті» — Google запускає в Україні онлайн-гру для навчання дітей цифровій безпеці

Український офіс Google повідомив про запуск онлайн-гри «Interland: Безпека дітей в Інтернеті». Це ще одна потенційно корисна ініціатива в цифровій безпеці, яка покликана допомогти батькам навчити дітей краще протистояти сучасним кіберзагрозам за допомогою ігрового формату.
У сучасному світі інтернет — це необхідність. Тож кожен змалку повинен навчатися, як бути відповідальним цифровим громадянином та захищати себе від онлайн-загроз, таких як кібербулінг, фішинг чи шахрайство.
Google Україна
Interland — це фактично серія пригодницьких мініігор в уявному світі, яка навчає дітей різних аспектів безпеки в Інтернеті. А саме, як обережно ділитися інформацією в мережі, розпізнавати фейки та боротися з хакерами, фішерами та кіберхуліганами.
Загалом пропонується чотири окремі пригоди:
- У Королівстві доброти діти дізнаються, як чемно поводитися в мережі.
- У Річці реальності маленькі гравці навчаться розпізнавати фейки.
- На Уважній горі дізнаються, як обережно ділитися інформацією в мережі.
- У Вежі зі скарбами вивчать, як зберігати свою особисту інформацію у безпеці.
Гра безоплатна та доступна онлайн без реєстрації чи завантаження. Тож пограти можна будь-де та на будь-якому пристрої. Запуск гри відбувся за підтримки Міністерства цифрової трансформації України й національного проєкту Дія.Цифрова освіта.
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- Раніше Google створила окремий освітній хаб Google Знання, де зібрала різні корисні знання для школи, роботи чи життя, можна знайти. На цій платформі усі зацікавлені більш детальним вивченням теми дитячої онлайн-безпеки можуть також ознайомитись з "Посібником із безпеки дітей в Інтернеті".