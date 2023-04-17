«Interland: Безпека дітей в Інтернеті» — Google запускає в Україні онлайн-гру для навчання дітей цифровій безпеці

Український офіс Google повідомив про запуск онлайн-гри «Interland: Безпека дітей в Інтернеті». Це ще одна потенційно корисна ініціатива в цифровій безпеці, яка покликана допомогти батькам навчити дітей краще протистояти сучасним кіберзагрозам за допомогою ігрового формату.

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У сучасному світі інтернет — це необхідність. Тож кожен змалку повинен навчатися, як бути відповідальним цифровим громадянином та захищати себе від онлайн-загроз, таких як кібербулінг, фішинг чи шахрайство. Google Україна

Interland — це фактично серія пригодницьких мініігор в уявному світі, яка навчає дітей різних аспектів безпеки в Інтернеті. А саме, як обережно ділитися інформацією в мережі, розпізнавати фейки та боротися з хакерами, фішерами та кіберхуліганами.

Загалом пропонується чотири окремі пригоди:

У Королівстві доброти діти дізнаються, як чемно поводитися в мережі.

У Річці реальності маленькі гравці навчаться розпізнавати фейки.

На Уважній горі дізнаються, як обережно ділитися інформацією в мережі.

У Вежі зі скарбами вивчать, як зберігати свою особисту інформацію у безпеці.

Гра безоплатна та доступна онлайн без реєстрації чи завантаження. Тож пограти можна будь-де та на будь-якому пристрої. Запуск гри відбувся за підтримки Міністерства цифрової трансформації України й національного проєкту Дія.Цифрова освіта.