Ubisoft створила українську локалізацію Rabbids Coding — безплатного додатку для вивчення програмування зі знаменитими кролегами

Ubisoft (розробник Assassin’s Creed та Far Cry) повідомила про вихід української локалізації «Скажені Кролики Навчають Програмувати» (англ. Rabbids Coding) — безплатного освітнього додатка з тими самими злісними кролегами зі знаменитої серії ігор про Rayman. Він покликаний навчити дітей та підлітків основам алгоритміки й програмування, та надихнути їх на майбутню кар’єру в розробці ігор.

Проєкт переносить гравців на космічну станцію, щоб прибрати безлад, створений веселими кролегами-космонавтами, використовуючи прості інструкції, цикли та алгоритми, що схожі на написання коду. Одна із задач — оптимізувати кількість рядків коду (команд) при досягненні цілі.

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Завантажити «Скажені Кролики Навчають Програмувати» можна на ПК, iOS та Android з офіційних магазинів:

Додаток переклали українською працівники студій Ubisoft Ukraine (Київ та Одеса), які працювали на волонтерських засадах в межах корпоративної соціальної відповідальності. У створенні української локалізації додатка взяли участь 10 фахівців різних спеціальностей — від програмістів, до дизайнерів. Разом із перекладом, було адаптовано логотип, та шрифти.

В українському підрозділі Ubisoft висловили сподівання, що цей додаток з огляду на наповнення, дизайн та модель розповсюдження, буде використовуватися у навчальних цілях в школах, адже вивчення програмування за допомогою ігор — “веселий та привабливий спосіб познайомитись зі світом нових технологій та спробувати отримати нові навички чи професію”. Тим більше, що раніше Ubisoft зробила безплатний геймдев-курс «Навчайся. Грай. Працюй.», який підтримали в Міносвіти (він доступний всім охочим на платформі ed-era.com).

Ми також сповідаємося, що Міністерстві освіти і науки України та Мінцифри звернуть увагу та підтримають ініціативу.

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