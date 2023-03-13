Новини Ігри 13.03.2023 о 17:11

Ubisoft створила українську локалізацію Rabbids Coding — безплатного додатку для вивчення програмування зі знаменитими кролегами

Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

Ubisoft (розробник Assassin’s Creed та Far Cry) повідомила про вихід української локалізації «Скажені Кролики Навчають Програмувати» (англ. Rabbids Coding) — безплатного освітнього додатка з тими самими злісними кролегами зі знаменитої серії ігор про Rayman. Він покликаний навчити дітей та підлітків основам алгоритміки й програмування, та надихнути їх на майбутню кар’єру в розробці ігор.

Проєкт переносить гравців на космічну станцію, щоб прибрати безлад, створений веселими кролегами-космонавтами, використовуючи прості інструкції, цикли та алгоритми, що схожі на написання коду. Одна із задач оптимізувати кількість рядків коду (команд) при досягненні цілі.

Скриншоти

11111

Завантажити «Скажені Кролики Навчають Програмувати» можна на ПК, iOS та Android з офіційних магазинів:

Додаток переклали українською працівники студій Ubisoft Ukraine (Київ та Одеса), які працювали на волонтерських засадах в межах корпоративної соціальної відповідальності. У створенні української локалізації додатка взяли участь 10 фахівців різних спеціальностей від програмістів, до дизайнерів. Разом із перекладом, було адаптовано логотип, та шрифти.

В українському підрозділі Ubisoft висловили сподівання, що цей додаток з огляду на наповнення, дизайн та модель розповсюдження, буде використовуватися у навчальних цілях в школах, адже вивчення програмування за допомогою ігор “веселий та привабливий спосіб познайомитись зі світом нових технологій та спробувати отримати нові навички чи професію”. Тим більше, що раніше Ubisoft зробила безплатний геймдев-курс «Навчайся. Грай. Працюй.», який підтримали в Міносвіти (він доступний всім охочим на платформі ed-era.com).

Ми також сповідаємося, що Міністерстві освіти і науки України та Мінцифри звернуть увагу та підтримають ініціативу.

Відео


Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати