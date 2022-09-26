Інтерпол видав «червоне повідомлення» для засновника Terraform Labs До Квона – його звинувачують у фінансовому шахрайстві

Після недавнього запиту південнокорейської прокуратури Інтерпол вніс засновника та генерального директора Terraform Labs До Квону до списку «червоного повідомлення». Це означає, що правоохоронці всього світу прагнутимуть заарештувати Квона, якщо вдасться його виявити.

Виконавчий директор та інші співробітники Terraform Labs перебувають під слідством за фінансове шахрайство та ухилення від сплати податків після краху стейблкоїнів компанії: TerraUSD та Luna. Інвестори, які втратили свої заощадження внаслідок краху, подали скарги, в яких звинувачували До Квона в управлінні схемою Понці. Загальна сума втрат оцінюється приблизно $40 млрд. Крах токена Luna також зіграв роль у краху криптовалютного хедж-фонду Three Arrows Capital.

Після того, як корейська влада минулого тижня видала ордер на арешт Квона, він написав у Twitter, що він «не в бігах» або «щось подібне». Однак прокуратура заявила, що, на їхню думку, Квон залишив Корею, щоб «ухилитися від розслідування», оскільки він передав через своїх адвокатів, що не збирається приходити на допит.

«Він явно в бігах, тому що члени його сім’ї та ключові фінансові фахівці компанії також поїхали в одну й ту саму країну [Сінгапур] в один і той самий час», – сказав представник прокуратури Сеула.

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Джерело: Engadget