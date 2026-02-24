Закрити небо, зупинити ворога, позбавити росію грошей: три кроки до миру від Михайла Федорова

ЗСУ / Depositphotos

Іде вже четвертий рік повномасштабного російського вторгнення. В цю сумну річницю міністр оборони України Михайло Федоров представив новий план, який має примусити росію до миру. Він складається з трьох конкретних цілей: закрити небо, зупинити ворога всюди — на землі, в морі та кіберпросторі — і позбавити росію грошей на війну.





Михайло Федоров докладніше зупинився на кожному з цих пунктів.

Закрити небо

Перше завдання, за словами міністра оборони, полягає в повному контролі повітряного простору. Амбітна мета полягає в тому, щоб бачити 100% повітряних загроз у реальному часі та збивати щонайменше 95% ракет і дронів. Для цього запускають багаторівневу “малу” ППО, масштабують перехоплювачі та змінюють організацію системи. Контроль над небом дозволить містам жити в звичному ритмі, економіці працювати, а людям — почуваються безпечніше.

Зупинити просування ворога

Наразі російські загарбники намагаються просуватися та несуть великі втрати. На Донеччині росія вже платить високу ціну: 156 солдатів на кожен квадратний кілометр захопленої території. Орієнтир для влади — понад 200 знищених окупантів на км². За такого рівня втрат наступ просто зупиняється, вважає міністр оборони. Паралельно у відомстві змінюють закупівлі, завершують корпусну реформу, перебудовують систему підготовки й управління на основі даних.





Позбавлення ворога економічного ресурсу

Третє завдання плану Михайла Федорова — перекрити росії фінансовий кисень. Війну фінансують нафтові доходи, зокрема через так званий “тіньовий флот”. Україна просуває посилення санкцій, координацію з партнерами, спільні дії в морі та стратегію протидії цьому флоту. Завдання полягає в тому, щоб зробити дефіцит бюджету росії цього року найбільшим в історії. Окремо готують кроки протидії в “когнітивному домені”.

Реалізація цього плану спирається на партнерства, технологічну перевагу та точні дані. Україна залучає рекордну допомогу для закупівлі дронів, виплат військовим і посилення ППО. Україні необхідно випереджати ворога щонайменше на десять кроків у кожному технологічному циклі. В Міноборони зазначають, що через систему єБалів у DELTA військові вже отримують якісні дані з поля бою. Наступний крок — перетворити їх на вирішальну силу: бачити більше, думати швидше, бити точніше.

«Мир в Україні настане тоді, коли небо буде закрите, російська армія втратить наступальний потенціал, економіка росії не витримає навантаження. Ми щодня працюємо, щоб це сталося. Щоб кожен день війни став загрозою для існування росії», — підсумував Михайло Федоров.

Джерело: Міноборони