Розширення "НЕ ГРАЙ", яке маркує російські ігри у Steam, запрацювало в Firefox

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Розширення "НЕ ГРАЙ" тепер доступне для користувачів Firefox
Українські ентузіасти додали геймерське розширення “НЕ ГРАЙ” не тільки для браузерів на базі Chromium, а тепер і на Firefox.


Telegram-канал “ГРАЙ” повідомив, що збільшує кількість платформ, на яких доступна їхня ініціатива. Це розширення автоматично позначає сторінки ігор в Steam, якщо розробник та/або видавець має російське коріння. Там можна вручну додавати записи прямо на сторінці гри через кнопку “+”, а ще переглядати чи видаляти розробників через “i”. Також налаштування та база розробників відкриваються за допомогою іконки розширення у браузері.

Вперше автори розширення розповіли про реліз новинки 17 січня. Тоді воно було доступно для браузерів Chrome, Opera та Edge, а тепер з’явилося в Firefox. Telegram-канал “ГРАЙ” пообіцяв випускати оновлення та розширювати базу російських розробників.

За словами авторів, одним з перших оновлень стане маркування українських ігор. Невдовзі у вебверсії Steam можна буде бачити помітки біля ігор від наших земляків, що особливо зручно з огляду на велику кількість невеликих інді-студій. Якщо не слідкувати за українськими розробниками, то легко пропустити новини, наприклад, про The Road of Dust and Sorrow або Floralis, що нагадує жахастик Inside. Тож оновлення допоможе знаходити проєкти українців.

“Пс. Перевірте, чи не вимкнув браузер розширення при оновленні до 1.2.2, бо я додав у permissions ще сайт steamcommunity”, — пишуть в Telegram-каналі.

Нагадаємо про іншу ініціативу для просування українського контенту. Наприкінці 2025 року команда GGL Studio представила лаунчер Kurin’, де можна швидко встановлювати фанатські українські локалізації до відеоігор.

Настільна гра S.T.A.L.K.E.R. з українською локалізацією: передзамовлення відкрито, ціна — ₴5200 зі знижкою


