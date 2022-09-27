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Іран заблокував сайт Starlink після того, як Ілон Маск активував супутниковий інтернет-зв’язок у країні

Іран заблокував сайт Starlink після того, як Ілон Маск активував супутниковий інтернет-зв’язок у країні

26 вересня Ілон Маск оголосив, що активує Starlink в Ірані у відповідь на твіт держсекретаря США Ентоні Блінкена про видачу генеральної ліцензії на надання іранському народу інтернету. Після цього уряд Ірану заблокував офіційний сайт SpaceX Starlink.

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Влада країни намагається зупинити масові протести мешканців, які виникли внаслідок загибелі Махса Аміні – дівчини, яку заарештувала національна “поліція моралі” за те, що та неправильно носила головну хустку.

За даними поліції, Махса померла від серцевої недостатності. Проте свідки бачили, як дівчину побили та вдарили головою об борт поліцейської машини. Медичні знімки, що проникли в загальний доступ, також показали, що у неї стався крововилив в мозок і інсульт.

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У відповідь на видачу Казначейством США генеральної ліцензії на підтримку свободи інтернету в країні офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану заявив, що це спроба «порушити суверенітет Ірану» і що вона не залишиться без відповіді.

На допомогу з боку Ілона Маска вже відповіли блокуванням сайту Starlink.

Також уряд Ірану заблокував доступ своїх громадян до LinkedIn та глушив супутниковий сигнал, щоб обмежити громадян від перегляду каналу Iran International.

Разом з Ілоном Маском, Starlink та іншими членами міжнародного співтовариства вигнаний принц Ірану Реза Пехлеві також підтримує громадян та намагається достукатись до військових:

«Ви поклялися захищати свій народ та територію. Люди кажуть, що не хочуть мстити вам, військовим. Приєднуйтесь до нас і захистіть людей від нашого внутрішнього ворога».

Джерело: Teslarati


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