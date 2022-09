Іран заблокував сайт Starlink після того, як Ілон Маск активував супутниковий інтернет-зв’язок у країні

26 вересня Ілон Маск оголосив, що активує Starlink в Ірані у відповідь на твіт держсекретаря США Ентоні Блінкена про видачу генеральної ліцензії на надання іранському народу інтернету. Після цього уряд Ірану заблокував офіційний сайт SpaceX Starlink.

Влада країни намагається зупинити масові протести мешканців, які виникли внаслідок загибелі Махса Аміні – дівчини, яку заарештувала національна “поліція моралі” за те, що та неправильно носила головну хустку.

За даними поліції, Махса померла від серцевої недостатності. Проте свідки бачили, як дівчину побили та вдарили головою об борт поліцейської машини. Медичні знімки, що проникли в загальний доступ, також показали, що у неї стався крововилив в мозок і інсульт.

У відповідь на видачу Казначейством США генеральної ліцензії на підтримку свободи інтернету в країні офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану заявив, що це спроба «порушити суверенітет Ірану» і що вона не залишиться без відповіді.

Iran’s Foreign Ministry spokesman says the US Treasury’s move to issue a General License to boost support for internet freedom in Iran is an effort to “violate Iran’s sovereignty” and will not remain unanswered. #IranProtests2022 #InternetShutdown #KeepItOn #Mahsa_Amini https://t.co/1O3KA5hYCG

На допомогу з боку Ілона Маска вже відповіли блокуванням сайту Starlink.

#BREAKING The official website of @SpaceXStarlink has been blocked in Iran after @elonmusk said he’s “activating” the satellite internet service for the people of Iran, where the government has shut down the internet amid #IranProtests2022. pic.twitter.com/Xynvv2b7QT

— Iran International English (@IranIntl_En) September 24, 2022