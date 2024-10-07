Дослідники з Трініті-коледжу в Дубліні (Ірландія) розробили метод перетворення марсіанського та місячного піску на міцні цеглини для майбутніх космічних поселень.

Науковці створили технологію зв’язування реголіту — пухких порід, піску та пилу з поверхні Марса й Місяця — за допомогою вуглецевих нанотрубок. Цей процес потребує низьких температур і мінімальних енерговитрат, що робить його ефективним для космічних застосувань.

Попри відносно низьку щільність, ці блоки демонструють міцність, близьку до граніту. Найміцніші цеглини, виготовлені за цим методом, мають міцність на стиск Міцність на стиск — це здатність матеріалу або конструкції витримувати навантаження, що стискає його, без руйнування або значної деформації. 100 МПа, що перевищує показники деяких найкращих земних бетонів.

Ключовою перевагою цих цеглин із реголіту є їхня електропровідність. Це дає змогу використовувати їх як внутрішні датчики для моніторингу структурної цілісності позаземних будівель. Вони можуть виявляти ранні ознаки руйнування герметичних космічних конструкцій.

Результати цього дослідження мають значення не лише для космічної галузі. Науковці вважають, що їхні відкриття можуть знайти практичне застосування в будівельній індустрії на Землі. Додавання подібного наноматеріалу — графену — до бетону може підвищити його міцність на 40%. Це потенційно зменшить кількість необхідного бетону та знизить забруднення від бетонної промисловості, яка наразі відповідає за майже 8% світових викидів CO2.

Раніше дослідники з Університету Центральної Флориди також вивчали можливість використання місячного реголіту для створення цегли для космічних будівельних проєктів. Вони розробили 3D-друковані цеглини з місячного реголіту, здатні витримувати екстремальні умови космосу.

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«Будівництво напівпостійної бази на Місяці чи Марсі вимагатиме максимального використання матеріалів, знайдених на місці, та мінімізації матеріалів і обладнання, транспортованих із Землі, — сказав Джонатан Коулман, керівник проєкту Трініті-коледжу. — Це означатиме значну залежність від реголіту та води з невеликими кількостями добавок, виготовлених на Землі».

Джерело: Techspot, BBC