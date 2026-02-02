Історія триває: Netflix показав трейлер спінофу "Дивних див" з анімованими Гокінсом та Навиворотом

Netflix випустив перший трейлер спінофу “Дивних див”, який поверне глядачів у зимовий Гокінс 1985 року.





Анімаційний серіал “Дивні дива: Оповідки з 85-го” розгорнеться між другим і третім сезонами. За хронологією це період після закриття воріт у фіналі 2-го сезону, але до подій літа 1985 року та битви в торговому центрі Starcourt. Netflix описує серіал як “втрачену главу” історії Гокінса.

Трейлер знайомить нас з анімованими версіями Одинадцятої, Майка, Вілла, Дастіна, Лукаса, Макса та Хоппера. Спочатку діти граються взимку зі снігом, катаються на велосипедах і просто насолоджуються компанією один одного. Все виглядає так, ніби вони звичайні підлітки, які гуляють після школи. Можливо так і було б принаймні пів року, якби не демогоргони та знайомі загрози з Навиворіту.

“Взимку 1985 року місто вкриває сніг, і жахи Навиворіту нарешті зникають. Наші герої Одинадцять, Майк, Вілл, Дастін, Лукас і Макс повернулися до нормального життя в стилі D&D, сніжок та тихих днів. Але під льодом прокинулося щось жахливе”, — йдеться в описі сюжету.

Шоуранером “Оповідок з 85-го” виступає Ерік Роблес, а виконавчими продюсерами знову брати Метт і Росс Даффери. Вони вважають, що формат анімації дозволить розповісти більше історій, для яких у звичайному серіалі просто не було місця. Оригінальні актори не повертаються до ролей, а для озвучування підібрали нові “обличчя”:





Одинадцять озвучує Бруклін Дейві Норстедт;

Майка — Лука Діас;

Вілла — Бен Плессала;

Лукаса — Еліша “EJ” Вільямс;

Дастіна — Бракстон Квінні;

Макс — Джолі Гоанг-Раппапорт;

Джима Гоппера — Бретт Ґіпсон.

Також підтверджено участь актора і співака Джеремі Джордана в ролі Стів Гаррінґтон. У серіалі традиційно зʼявиться новий персонаж Ніккі Бакстер, яка приєднається до основної команди під час полювання на монстрів. Деталі про неї та акторку озвучування поки не розкрили.

Трейлер спінофу “Дивних див”

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Прем’єра мультсеріалу “Оповідки з 85-го” запланована 23 квітня на Netflix. Спіноф “Дивних див”стане першим із кількох нових проєктів братів Дафферів, серед яких будуть жахи з молодятами та Sci-Fi з потойбічною загрозою.

Джерело: DeadLine, Whats on Netflix, CBR